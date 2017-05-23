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DHA ANKARA - İşverenler aylık prim ve hizmet belgelerini  25 Mayıs'a kadar gönderebilecek 

  Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)  işverenler ve meslek kuruluşlarınca yazılı ve sözlü olarak iletilen talepler üzerine en geç 23 Mayıs tarihine kadar Kuruma verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgelerinin  bu aya mahsus  25 Mayıs Perşembe...

DHA ANKARA - İşverenler aylık prim ve hizmet belgelerini  25 Mayıs'a kadar gönderebilecek 

 

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)  işverenler ve meslek kuruluşlarınca yazılı ve sözlü olarak iletilen talepler üzerine en geç 23 Mayıs tarihine kadar Kuruma verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgelerinin 
bu aya mahsus  25 Mayıs Perşembe günü sonuna kadar gönderilebileceğini açıkladı. 

SGK tarafından işverenlerin aylık prim ve hizmet belgelerini  bilgisayar sistemindeki yoğunluk nedeniyle internet ortamında gönderememesi üzerine alınan karar şöyle : "Kurumumuza, işverenlerimiz ve meslek kuruluşlarınca yazılı ve sözlü olarak iletilen talepler üzerine yapılan inceleme neticesinde, 2017/Nisan ayına ait olup en geç 23/05/2017tarihine kadar Kuruma verilmesi gereken Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin bilgisayar sistemindeki yoğunluk nedeniyle internet ortamında gönderilemediği anlaşılmıştır. Bu bağlamda, işverenlerimizin mağduriyetinin önlenmesi amacıyla 2017/Nisan ayına ait olup en geç 23/05/2017 tarihine kadar Kuruma internet ortamında gönderilmesi gereken Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin son verilmesi gereken sürenin sadece bu aya mahsus olmak üzere 25/05/2017 Perşembe günü sonuna kadar uzatılmasına karar verilmiştir. Bu tarihe kadar verilen 2017 Nisan ayına ait Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri yasal süresi içinde verilmiş sayılacaktır." 

Haber: ANKARA,() 
 

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