DHA ANKARA - İstanbul - Ankara TEM Otoyolu'nda kaza araç kamerasında

İstanbul - Ankara TEM Otoyolu'nda otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen trafik kazası bir araç kamerasına yansıdı. Kazada otomobil sürücüsünün ağır yaralandığı belirtildi.

Trafik kazası, Pazar akşam saatlerinde İstanbul - Ankara TEM Otoyolu'nun Cankurturan mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametinde yapılan yol çalışması nedeniyle araçların kontrollü şekilde karşı yola yönlendirildiği bölümde bir otomobil sürücüsü TIR'ı sollamak istediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil karşı yönden gelen araçların bulunduğu yola girdi. Karşıdan gelen otomobili fark eden sürücüler durmaya çalıştı. Karşı yöne geçen otomobil bir süre sonra şarampole uçtu. Kazada otomobil sürücüsünün ağır yaralandığı belirtildi. Kaza anı arkadan gelen bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntü Dökümü

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ARAÇ KAMERASI

Kaza anı

Haber: ANKARA ()

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