DHA ANKARA- İsrail Büyükelçisi Naeh: İki ülke arasındaki ticaret ikiye katlanabilir, katlanmalı

İSRAİL Ankara Büyükelçisi Eytan Naeh, Türk işadamlarından bir heyetin mayıs ayında İsrail'e gideceğinin hatırlatılması üzerine, "İsrail ile Türkiye arasında 8 milyar dolar ticaret hacmine birkaç yılda ulaşabiliriz… İki ülke arasındaki ticaret ikiye katlanabilir, katlanmalı" dedi.

Ankara’da diplomasi muhabirleri ile bir araya gelen Büyükelçi Naeh, iki ülke arasında ticaretin ikiye katlanabilmesi için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

İSRAİL EKONOMİ BAKANI TÜRKİYE’Yİ ZİYARET EDECEK

Diplomasi muhabirleriyle sohbet eden Naeh, İsrail Ekonomi Bakanı’nın kısa zaman içerisinde Türkiye’yi ziyaret edeceğini belirtti.

İsrailli kaynak ise, Türkiye-İsrail iş forumunun Şubat'ta İstanbul'da gerçekleştirildiğini hatırlatarak Türk İhracatçılar Meclisi üyesi işadamlarının İsrail iş adamları konseyi ile bir araya gelmek üzere Tel Aviv'e bir ziyarette bulunacağını belirtti. Ancak ziyaret tarihinin birkaç ay içinde belirleneceği kaydedildi. İsrailli kaynaklar, hedefin siyasi ilişkilerle eş zamanlı olarak mali ortaklıkları arttırmak olarak açıkladı. Mavi Marmara krizinin ardından normalleşme sonrası iki ülke, enerji alanında da görüşmeleri hükümet ve özel sektör düzeyinde sürdürüyor. Naeh, Kıbrıs meselesi çözümünün Türkiye ve İsrail arasındaki enerji alanında işbirliğine katkı sağlayacağını söyledi.

İSRAİL GAZI PLANI GERÇEKLEŞİRSE, İLK GAZ 2021 YILINDA TÜRKİYE’DE OLACAK

İsrailli bir yetkili ise, Türkiye ve İsrail arasında yaz aylarına kadar doğalgaz konusunda anlaşmaya varılmasının hedeflendiğini ve anlaşmanın imzalanması durumunda İsrail gazının Türkiye'ye taşıyacak boru hattının inşasının 1,5 yılda tamamlanabileceğini ve planın hayata geçmesi durumunda hattan ilk gazın 2021 yılında Türkiye'ye ulaşacağını belirtti.

Haber: Ümit KOZAN/ ANKARA, ()-