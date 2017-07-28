DHA ANKARA - İsrail Büyükelçilik Konutu önünde Mescid-i Aksa protestosu



PROTOKOL YOLUNU KIRMIZIYA BOYAYARAK PROTESTO ETTİLER

Ak Parti Ankara İl Gençlik Kolları üyesi bir grup, İsrail Büyükelçilik Konutu önünde bir araya gelerek İsrail’in Mescid-i Aksa’ya düzenlediği kısıtlamaları protesto etti.

Çankaya Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan İsrail Büyükelçilik Konutu önünde toplanan grup, ‘'Mescid-i Aksa Kırmızı Çizgimizdir, Kudüs’e Selam Direnişe Devam, Mescid-i Aksa Zalime Boyun Eğme" yazılı dövizler kaldırarak sloganlar attı.

Yapılan protesto gösterisinin ardından grup üyeleri yanlarında getirdikleri kırmızı sprey boyalarla protokol yolu olarak bilinen Atatürk Bulvarına "Ankara Sokaklarının Kudüslü Çocuklarıyız" yazdı. Bazı üyeler de kaldırımlarda bulunan bariyerlere yine sprey boyayla "Lanetli İsrail" yazarak protesto eylemlerini sonlandırdı. Grup üyeleri daha sonra Büyükelçilik Konutunun önünden geldikleri minibüslerle ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Dövizler ve sloganlar

-Basın Açıklaması

-Yola Yazılama Yapılması

-Detay görüntüler

Haber: Muhammet BAYRAM / ANKARA, ()