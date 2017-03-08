DHA ANKARA- İsmail Kahraman, 2 ay tedavi gördükten sonra TBMM Genel Kurulu'nun açılışını yaptı

Yaşadığı rahatsızlık nedeniyle iki ay tedavi gördükten sonra bugün TBMM Genel Kurulu'nun açılışını yapan İsmail Kahraman, Genel Kurul salonundan ayrılırken kuliste, milletvekilleri, gazeteciler ve Meclis personelinin geçmiş olsun dileklerini kabul etti. Gazetecilere teşekkür eden Kahraman, "Basın da gereken alakayı, nezaketi, inceliği gösterdi. Basın mensuplarının zerafetine, inceliğine, nezaketine teşekkür ediyorum." dedi.

Kahraman, rahatsızlık dönemini atlattığını ve çalışmalara başladığını belirterek, "İnşallah hayırlı çalışmalar olur, hayırlı neticeler doğar. Hepinize teşekkürlerimi sunuyorum, sağlık, afiyet diliyorum." ifadesini kullandı.

Bir gazetecinin, Genel Kurul'daki konuşmasında, "16 Nisan sonrasında burada güzel tablolar göreceksiniz" dediğini anımsatarak, "Siz 16 Nisan sonrasında nasıl bir tablo bekliyorsunuz?" sorusuna Kahraman, iktidar kulisi ile muhalefet kulisi arasında farklılık olduğunu belirtti.

TBMM Başkanı Kahraman, kulislerin duvarlarının mermer ile kaplanacağını, ışıklandırmanın da tepeden olacağı bilgisini paylaştı. Kahraman, 16 Mart'tan sonra TBMM Genel Kurulu'nun ara tatile gireceğini kastederek, bu tatili değerlendirip tadilat çalışmalarını 16 Nisan'a kadar yapacaklarını aktardı.

Gazetecilerin, "Biz 16 Nisan sonrasını..." sözleri üzerine ise İsmail Kahraman, "İkide bir referanduma getirmeyin, hep beraber neticeyi göreceğiz." diye konuştu.

Kahraman, "Nasıl bir sonuç bekliyorsunuz?" sorusuna, "17 Nisan'da söyleyeceğim. Yüzde yüze yakın. Referandum neticesinin uğurlu olmasını diliyorum, sizlere de hayırlı yayınlar diliyorum." karşılığını verdi.

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-Kahraman'ın açıklamaları

Haber: ANKARA ()

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