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DHA ANKARA - İskitler Oto Sanayi Sitesi’nde yangın: 6 iş yeri kül oldu

ANKARA -  İskitler Oto Sanayi Sitesi’nde yangın: 6 iş yeri kül oldu Ankara’daki İskitler Oto Sanayi Sitesi’nde, otomobil lastiği satışı yapılan iş yerinde, gece çıkan yangında, 6 dükkan kullanılamaz hale geldi. Olay, gece saatlerinde,...

DHA ANKARA - İskitler Oto Sanayi Sitesi’nde yangın: 6 iş yeri kül oldu

ANKARA -  İskitler Oto Sanayi Sitesi’nde yangın: 6 iş yeri kül oldu

Ankara’daki İskitler Oto Sanayi Sitesi’nde, otomobil lastiği satışı yapılan iş yerinde, gece çıkan yangında, 6 dükkan kullanılamaz hale geldi.

Olay, gece saatlerinde, İskitler Oto Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. Otomobil lastiği satışı yapılan iş yerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çok sayıda lastik alev alırken, yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüyüp, 5 iş yerine sıçradı. Dumanları görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye erlerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla söndürüldü. Yangında kullanılamaz hale gelen 6 iş yerindeki lastik ve otomobil malzemeleri kül oldu. Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı. 

 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kül olan dükkanlardan görüntü 

-Detaylar

Muhammet BAYRAM/ANKARA, () -

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