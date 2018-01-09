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DHA ANKARA - İran ve Rusya Büyükelçileri  İdlib'te yapilan ihlaller nedeniyle Dışişleri'ne çağrıldı

Dışişleri Bakanlığı tarafından bugün İran ve Rusya Büyükelçileri  İdlip GAB sınırlarının ihlal edildiği gerekçesiyle Dışişleri'ne çağrıldı.  Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgiye göre Dışişleri tarafından Ankara...

DHA ANKARA - İran ve Rusya Büyükelçileri  İdlib'te yapilan ihlaller nedeniyle Dışişleri'ne çağrıldı

Dışişleri Bakanlığı tarafından bugün İran ve Rusya Büyükelçileri  İdlip GAB sınırlarının ihlal edildiği gerekçesiyle Dışişleri'ne çağrıldı. 

Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgiye göre Dışişleri tarafından Ankara Büyükelçisi'ne Rejim birliklerinin ihlaline ilişkin tepki ve rahatsızlığın  dile getirildiği açıklandı. Konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:" Rejim birliklerinin İdlip gerginliği azaltma bölgesinin (GAB) güneydoğusunda bir süredir yürüttüğü kara harekatı çerçevesinde son günlerde İdlip GAB sınırlarını ihlal ederek, bölge içinde kalan bazı yerleşim birimlerinin kontrolünü ele geçirdiği görülmektedir. Rejim birliklerinin bu şekilde ilerlemesi basit bir ateşkes ihlali olmayıp, Astana'da üç garantörün varmış olduğu mutabakatın hilafına İdlip GAB sınırlarının ihlalidir. Bu çerçevede, rejimin İdlip GAB sınırlarını ihlalinden duyduğumuz rahatsızlık geçtiğimiz günlerde askeri ve diplomatik kanallardan Astana’da rejimin garantörlüğünü üstlenen Rus ve İranlı muhataplarımıza bildirilmiştir. Sözkonusu ihlallerin sürmesi üzerine, son olarak, Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi bugün (9 Ocak) Bakanlığımıza çağrılarak bu konudaki tepkimiz ve rahatsızlığımız güçlü ifadelerle dile getirilmiş ve 29-30 Ocak tarihlerinde Soçi’de düzenlenecek "Suriye Ulusal Diyalog Kongresi"ne giden süreçte gerçekleşen sözkonusu ihlal durumuna ivedilikle son verilmesi için rejime gerekli mesajların verilmesi talep edilmiştir. Aynı çerçevede, rejimin bir diğer garantörü olan İran’ın Ankara Büyükelçisi de Bakanlığımıza çağrılmaktadır. Sözkonusu ihlal durumu Sayın Müsteşarımızın bugün Suriye Ulusal Koalisyonu Başkanı Riad Seif’i kabulünde muhalefet temsilcileriyle de ele alınmıştır."


Haber: ANKARA,() 

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