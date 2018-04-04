DHA ANKARA- İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Beştepe'de 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşüyor.
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-Karşılamadan genel ve detaylar
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşüyor. Görüntü dökümü -Karşılamadan genel ve detaylar ANLKARA ()
04 Nisan 2018 Çarşamba 11:04
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşüyor.
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-Karşılamadan genel ve detaylar
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