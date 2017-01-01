DHA ANKARA - İran Büyükelçiliği: Umarız işbirliğini artırarak, terörizm ve şiddetten uzak dünyaya kavuşuruz

İRAN İslam Cumhuriyeti Büyükelçiliği, yeni yılın ilk saatlerinde, İstanbul Ortaköy'deki bir gece kulübüne yönelik terör saldırısını kınayarak, "Umarız işbirliğini artırarak, terörizm ve şiddetten uzak bir dünyaya kavuşuruz" dedi.

Ankara'daki İran Büyükelçiliği, Türkiye hükümeti, milleti ve terör saldırısında hayatını kaybedenlerin aileleriyle dayanışma içinde olunduğunu belirtti. Ortaköy'deki terör saldırısını kınayan İran Büyükelçiliği, terörizm ve aşırıcılıkla mücadelede bölge ülkeleri ve dünya kamuoyunun birlik ve iş birliğine ihtiyaç duyduğunu vurguladı. İran Büyükelçiliği'nin açıklamasında, "Umarız işbirliğini artırarak, terörizm ve şiddetten uzak bir dünyaya kavuşuruz" denildi.

Haber: ANKARA, ()