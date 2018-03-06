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DHA ANKARA- Iraklı doktorlar Türkiye'deki hastaneleri gezecek

TRABZON Halk Sağlığı Derneği, Iraklı hastaların Türkiye'ye getirilerek sağlık turizminin artırılması amacıyla geçen yıl proje başlattı. Proje kapsamında Türkiye'ye davet edilen 100'e yakın Iraklı doktor, Ankara'daki çeşitli hastaneleri...

DHA ANKARA- Iraklı doktorlar Türkiye'deki hastaneleri gezecek

TRABZON Halk Sağlığı Derneği, Iraklı hastaların Türkiye'ye getirilerek sağlık turizminin artırılması amacıyla geçen yıl proje başlattı. Proje kapsamında Türkiye'ye davet edilen 100'e yakın Iraklı doktor, Ankara'daki çeşitli hastaneleri gezerek hastalarını Türkiye'ye yönlendirecek.

Geçen yıl Ekonomi Bakanlığı desteği ve Trabzon Halk Sağlığı Derneği'nin koordinasyonuyla başlatılan, 'Sağlığınız Dost Ellerde, Türkiye Yanı Başınızda' sloganıyla hayata geçirilen proje kapsamında Iraklı hastaların Türkiye'ye getirilerek sağlık turizminin artırılması hedefleniyor. Proje kapsamında Türkiye'ye davet edilen 100'e yakın doktor, Ankara'daki bir otelde düzenlenen programda Türkiye'deki sağlık kurumları ile ilgili bilgilendirildi. Projeyi hayata geçiren Trabzon Halk Sağlığı Derneği Başkanı Prof. Dr. Murat Topbaş, Irak'ta yaklaşık 30 yıldan beri devam eden savaşların, çatışmaların ve bölgesel sorunların halk sağlığını doğal olarak olumsuz etkilediğini kaydetti. Komşularına bu alanda yardım eli uzatmanın her şeyden çok insanlık görevi olduğunu belirten Topbaş, "Bizler tarihsel birlikteliği olan iki toplumuz. Çoğu kültürümüz benzer. İnançlarımız benzer, düşüncelerimiz benzer. Kullandığımız çoğu kelime ortak. Hatta ağız tadımız, yemeklerimiz ortak. O zaman sağlığımız neden ortak olmasın. Sizin dertlerinizle bizler neden dertlenmeyelim. Bizler iki komşu devletiz. Biz bu kapsamda Türkiye'nin bu büyük potansiyelini Iraklı kardeşlerimizle de paylaşıyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü:

-Programdan görüntü

-Trabzon Halk Sağlığı Derneği Başkanı Prof. Dr. Murat Topbaş konuşma

Haber-Kamera:Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA, ()- 

 

 

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