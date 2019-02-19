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DHA ANKARA - İNTİHARA KALKIŞAN ADAMI KOPAN HALAT KURTARDI

ANKARA'da üst geçidin korkuluklarına kendini asarak intihara kalkışan bir kişi, halatın kopması sonucu yaklaşık 10 metreden düşerek yaralandı. Olay, saat 03.00 sıralarında Çankaya'da Kültür Mahallesi Mithatpaşa Üst Geçidi'nde meydana...

DHA ANKARA - İNTİHARA KALKIŞAN ADAMI KOPAN HALAT KURTARDI

ANKARA'da üst geçidin korkuluklarına kendini asarak intihara kalkışan bir kişi, halatın kopması sonucu yaklaşık 10 metreden düşerek yaralandı.
Olay, saat 03.00 sıralarında Çankaya'da Kültür Mahallesi Mithatpaşa Üst Geçidi'nde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, Mihatpaşa Caddesi üzerinde bulunan araç üst geçidinin korkuluklarına kendini asarak intihara kalkıştı. Halatı boynuna geçiren adam, yaklaşık 10 metre yükseklikten kendini boşluğa bıraktı. Halatın kopması sonucu o esnada yolda Sıhhiye yönünde ilerleyen bir minibüsün üzerine düşen  adam, yerde hareketsiz kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri, sevk edildi. Ağır yaralanan adam, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
GÖRÜGÜ TANIĞI O ANLARI ANLATTI
Fırına ekmek almaya gittiği sırada ses duyduğunu ve minibüsün adama çarptığını sandığını söyleyen cadde esnaflarından Şükrü Keleş, "Araba çarpma sesi geldi. Geri dönüp batığımda adamın yattığını gördüm. Minibüsün çarptığını sandık, 10 metre ileri gitmişti, bağırdım kaçmasın diye. Geri gelip baktığımda ipin ağzına dayandığını gördük. İp yukarıdan kopmuş. Allah'tan o dakikada minibüs de altından geçiyormuş, arabanın üstüne düşmüş" şeklinde konuştu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Olay yerinden görüntü
- Yaralıdan görüntü
- Sağlık ekiplerinin müdahalesi
- Polis ekiplerinin çalışması
- Genel ve detay
Haber-Kamera: Caner ÜNVER / ANKARA,()

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