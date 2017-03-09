DHA ANKARA- 'İnsanlığın Umudu Ol' yardım kampanyası (1)

Türk Kızılayı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın destekleriyle Yemen, Doğu Afrika ve Güney Sudan'daki yardıma muhtaç insanlara yönelik olarak başlattığı 'İnsanlığın Umudu Ol' yardım kampanyası için Türkiye'deki sivil toplum kuruluşları güçlerini birleştirdi. Türk Kızılayı'nın çağrısı üzerine 'Yemen'in, Doğu Afrika'nın, Güney Sudan'ın Umudu Ol' sloganıyla ortak yardım kampanyası etrafında birleşen sivil toplum kuruluşları, açlık nedeniyle ölümle yüz yüze kalan insanlar için denizden ve havadan yardım koridoru açacak.

Kampanyanın detayları Türk Kızılayı'nın organize ettiği basın toplantısında paylaşıldı. Yardım kampanyasına destek veren TİKA, Diyanet Vakfı, Memur-Sen, Hak-İş, Türk-İş, İHH, Yardım Eli, Can Suyu, Sadaka Taşı, Deniz Feneri, İSRA, TÜMSİAD, İyilik-Der, TÜSİAD, İrşat Vakfı, Qatar Charity ve İslamic Relief'in de temsilcileri katıldı.

Görüntü dökümü

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-Basın toplantısı

Haber-Kamera: ANKARA ()

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