DHA ANKARA - IKBY Başkanı Barzani, Çankaya Köşkü'nde

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani ile Çankaya Köşkü'nde görüştü.
Görüntü Dökümü:
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-Görüşme öncesi çekilen görüntüler
Haber: ANKARA, ()
BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani ile Çankaya Köşkü'nde görüştü. Görüntü Dökümü: ---------------------------- -Görüşme öncesi çekilen görüntüler Haber: ANKARA, ()
27 Şubat 2017 Pazartesi 13:00
BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani ile Çankaya Köşkü'nde görüştü.
Görüntü Dökümü:
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-Görüşme öncesi çekilen görüntüler
Haber: ANKARA, ()
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