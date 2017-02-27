DHA ANKARA- IKBY Başkanı Barzani, Çankaya Köşkü'nde (2)

GÖRÜŞMEDE NELER KONUŞSULDU ?

Başbakan Binali Yıldırım, ak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani ile Çankaya Köşkü'nde görüştü.

Görüşmede, IKBY ile ilişkilerimiz başta güvenlik ve ekonomi olmak üzere tüm veçheleriyle ele alındığı, Irak ve bölgedeki gelişmeler ile terörle mücadele konularının gündeme geldiği belirtildi. Başbakan Binali Yıldırım'ın görüşmede, terörle mücadele konusundaki kararlılığı vurguladığı ve ayrıca görüşmede terör gruplarıyla ortak mücadele konusunda atılacak ilave adımların üzerinde durulduğu öğrenildi.

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Haber: ANKARA ()

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