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DHA ANKARA-  İdlib'te kurulan 'Gözlem Noktası -1'in havadan görüntüsü

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından hazırlanan Türk Silahlı Kuvvetleri 2018 Yeni Yıl Klibi'nde İdlib'te kurulan Gözlem Noktası 1'in havadan çekilmiş görüntüleri yer aldı.  Astana mutabakatı kapsamında ateşkesin etkinliğinin artırılması,...

DHA ANKARA-  İdlib'te kurulan 'Gözlem Noktası -1'in havadan görüntüsü

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından hazırlanan Türk Silahlı Kuvvetleri 2018 Yeni Yıl Klibi'nde İdlib'te kurulan Gözlem Noktası 1'in havadan çekilmiş görüntüleri yer aldı. 
Astana mutabakatı kapsamında ateşkesin etkinliğinin artırılması, çatışmaların sona erdirilmesi, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması, yerlerinden edilenlerin evlerine dönüşü için uygun şartların sağlanması ve ihtilafın barışçıl yollarla çözülmesi için uygun koşulların oluşturulmasına destek sağlamak maksadıyla belirlenen Gerginliği Azaltma Bölgelerinden biri olan İdlib bölgesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri birlikleri Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü olarak görev yapıyor. Bu kapsamda; 13 Ekim 2017 tarihinde 1 Numaralı Gözlem Noktası, 23 Ekim 2017 tarihinde 2 Numaralı Gözlem Noktası, 19 Kasım 2017 tarihinde ise 3 Numaralı Gözlem Noktası tesis edilmiştir. Diğer Gözlem Noktalarının açılarak faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalara devam ediyor.  Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları bölgedeki görevlerini Astana görüşmelerinde garantör ülkelerce mutabık kalınan angajman kuralları çerçevesinde sürdürüyor. 

Görüntü Dökümü
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İdlib'te kurulan 'Gözlem Noktası -1'in havadan görüntüsü

Haber: ANKARA () 

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