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DHA ANKARA- İçişleri : Son bir haftada 36 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan haftalık bilgilendirmede ülke genelinde yürütülen bu operasyonlarda; 18'i ölü, 2'si yaralı, 4'ü sağ yakalanan, 12'si teslim olan olmak üzere toplam 36 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi....

DHA ANKARA- İçişleri : Son bir haftada 36 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan haftalık bilgilendirmede ülke genelinde yürütülen bu operasyonlarda; 18'i ölü, 2'si yaralı, 4'ü sağ yakalanan, 12'si teslim olan olmak üzere toplam 36 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando Birlikleri, Polis Özel Harekat (PÖH) ayrıca iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Hava ve Kara unsurlarınca 178 operasyon gerçekleştirilmiş, örgüte yardım ve yataklık iddiası ile 321 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 32 kişi tutuklandı.

Yabancı teröristlerle mücadele kapsamında, DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 66 kişi gözaltına alındı.

FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında 855 kişi gözaltına alınmış bunlardan 48'i tutuklandı.

Sol terör örgütleriyle mücadele kapsamında, Sol terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 18 kişi gözaltına alındı.

Ülke genelinde yürütülen bu operasyonlarda; 18'i ölü, 2'si yaralı, 4'ü sağ yakalanan, 12'si teslim olan olmak üzere toplam 36 terörist etkisiz hale getirildi.

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Haber: ANKARA ()

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