DHA ANKARA - İçişleri Bakanlığı’ndan ‘vali pasaportlarına tahdit’ açıklaması

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Devlet Denetleme Kurulu’ndan valilerle ilgili bakanlığa intikal eden bir soruşturma olmadığını belirterek, valilerin pasaportlarının tahdidinin söz konusu olmadığını bildirdi. İçişleri Bakanlığı’ndan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklama, şöyle:

“Bugün bir gazetede yer alan valilerin pasaportlarına tahdit konulduğuna ilişkin haberlerle ilgili olarak Devlet Denetleme Kurulu’ndan adı geçen valilerimizle ilgili bakanlığımıza intikal eden bir soruşturma mevcut olmayıp, pasaportlarının tahdidi söz konusu değildir” denildi.

Haber: ANKARA, ()