DHA ANKARA - İçişleri Bakanlığı: Son bir haftada 21 terörist etkisiz hale getirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, son bir hafta içerisinde, 228 operasyon gerçekleştirildiğini ve ülke genelinde yürütülen bu operasyonlarda; 21 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Örgüte yardım ve yataklık iddiasıyla 372 kişi gözaltına alınırken, bunlardan 36'sı tutuklandı. FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında ise bin 218 kişi gözaltına alınırken, bunlardan 572'si tutuklandı.

İçişleri Bakanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, 16-23 Ocak tarihleri arasında, bölücü terör örgütüyle mücadele kapsamında; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando Birlikleri, Polis Özel Harekat (PÖH) ayrıca iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hava ve kara unsurlarınca 228 operasyon gerçekleştirildi. Ülke genelinde yürütülen bu operasyonlarda; 5'i ölü, 1'i yaralı, 4'ü sağ yakalanan, 11'i teslim olan olmak üzere toplam 21 terörist etkisiz hale getirildi.

SOL TERÖR ÖRGÜTLERİNE YÖNELİK OPERASYON; 33 GÖZALTI

Sol terör örgütleriyle mücadele kapsamında; 1 terörist etkisiz hale getirilirken, 1 terörist ise sağ yakalandı. Ayrıca sol terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 33 kişi gözaltına alınırken, bunlardan 1'i tutuklandı.

Öte yandan ülke genelinde yürütülen bu operasyonlarda; 4 ilde teröristler tarafından kullanılan 48 sığınak, barınak ve mağara kullanılamaz hale getirilirken, tuzaklanan 4 el yapımı patlayıcı ve mayın imha edildi. Operasyonlarda, ayrıca 573 kilo patlayıcı yapımında kullanılan madde, 7 el bombası, 24'ü ağır ve uzun namlulu olmak üzere çeşitli çaplarda 50 silah ele geçirildi. Yürütülen bu operasyonlarda; 5'i ölü, 1'i yaralı, 4'ü sağ yakalanan, 11'i teslim olan olmak üzere toplam 21 terörist etkisiz hale getirildi.

PİYASA DEĞERİ 41 MİLYON OLAN UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Uyuşturucu ile mücadeleye yönelik 11 ilde 21 planlı operasyon gerçekleştirildi. Terörün finansmanının önlenmesine yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında; piyasa değeri 41 milyon 608 bin 243 Türk Lirası olan; 8 ton 311 kilo esrar, 166 kilo eroin, 3 bin 917 uyuşturucu hap, 1 kilo metamfetamin, 1 kilo sentetik kannabinoid maddesi, 270 kenevir bitkisi ele geçirildi. Ayrıca piyasa değeri 15 milyon 504 bin 325 Türk Lirası olan; 2 milyon 183 bin 245 kaçak sigara, 50 bin 413 litre akaryakıt ele geçirildi. Bu operasyonlar kapsamında, 748 kişi gözaltına alınırken, bunlardan 42'si tutuklandı.

BİN 561 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

Düzensiz göçle mücadele kapsamında ise 101'i denizlerde olmak üzere bin 561 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenlerin yasadışı yollarla yurt içine girmesine ve çıkmasına aracılık eden 46 organizatör yakalanarak gözaltına alınırken, bunlardan 10'u tutuklandı.

FETÖ/PDY OPERASYONLARINDA 572 KİŞİ TUTUKLANDI

Öte yandan yabancı teröristlerle mücadele kapsamında; DEAŞ terör örgütüyle irtibatlı olduğu değerlendirilen 75 kişi gözaltına alınırken, bunlardan 1'i tutuklandı.

FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında ise bin 218 kişi gözaltına alınırken, bunlardan 572'si tutuklandı.

Görüntü Dökümü:

----------------------------

-Fotoğraflar

Haber: ANKARA, ()