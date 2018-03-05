DHA ANKARA- İçişleri Bakanlığı: Son 1 hafta içinde ülke genelinde 20 terörist etkisiz hale getirildi (1) 

İçişleri Bakanlığı, son 1 hafta içinde ülke genelinde yürütülen iç güvenlik operasyonlarında, sözde bölge sorumlusu 'Adil' kod adlı Tarık Şen'in de aralarında bulunduğu 20 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
ANKARA
İçişleri Bakanlığı, son 1 hafta içinde ülke genelinde yürütülen iç güvenlik operasyonlarında, sözde bölge sorumlusu 'Adil' kod adlı Tarık Şen'in de aralarında bulunduğu 20 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. ANKARA...
05 Mart 2018 Pazartesi 10:57
İçişleri Bakanlığı, son 1 hafta içinde ülke genelinde yürütülen iç güvenlik operasyonlarında, sözde bölge sorumlusu 'Adil' kod adlı Tarık Şen'in de aralarında bulunduğu 20 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
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