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DHA ANKARA- İçişleri Bakanlığı'ndan sürücülere 'bayram trafik kuralı' uyarısı  

Bayram tatilinde trafik kazalarını önleyebilmek üzere birçok tedbiri uygulamaya alan İçişleri Bakanlığı sürücüleri farklı medya kanalları ile uyarmaya devam ediyor.  İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla Yandex ile işbirliği...

DHA ANKARA- İçişleri Bakanlığı'ndan sürücülere 'bayram trafik kuralı' uyarısı  

Bayram tatilinde trafik kazalarını önleyebilmek üzere birçok tedbiri uygulamaya alan İçişleri Bakanlığı sürücüleri farklı medya kanalları ile uyarmaya devam ediyor. 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla Yandex ile işbirliği yapan Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı bayramlarda en çok ölümlü kazaların yaşandığı yol güzergahları üzerinde yolculuk yapan sürücülere Yandex Navigasyon uygulaması üzerinden uyarıyor. Kurban Bayramı tatilinde trafik kazalarını önleme amacı taşıyan özel mesaj uygulaması Türkiye genelinde kritik 1800 noktada devreye alındı. Uygulamayla, sürücüler en fazla ölümlü kazanın gerçekleştiği yol güzergahında olduğuna dikkat çekilerek  uyarılırken, sürücülere "Frene Değil Kurala Güven" mesajı gönderiliyor. 
Daha öncede aynı yol güzargahları üzerinde bulunan mola noktalarında sürücüleri lokasyon bazlı SMS ile uyaran İçişleri Bakanlığı, kazaları asgari düzeye indirmeyi hedefliyor. 
Tüm bu önlemler sayesinde 2017 yılı Kurban Bayramı süresince gerçekleşen trafik kazalarında  geçtiğimiz yıllara oranla yüzde 50 azalma meydana geldiği belirtildi. 


ANKARA () 

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