DHA ANKARA - İçişleri Bakanlığı :DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 820 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı Basın Merkezi tarafından yapılan haftalık bilgilendirme DEAŞ terör örgütüne yönelik dün 29 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 748, ayrıca hafta boyunca yapılan operasyonlarda 72 olmak üzere toplam 820 kişi gözaltına alındığı belirtildi.

DEAŞ terör örgütüne yönelik Pazar günü 29 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 748, ayrıca hafta boyunca yapılan operasyonlarda 72 olmak üzere toplam 820 kişi gözaltına alındı. PKK terör örgütü yönelik Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando Birlikleri, Polis Özel Harekat (PÖH) ayrıca iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Hava ve Kara unsurlarınca 165 operasyon gerçekleştirildi, örgüte yardım ve yataklık iddiası ile 287 kişi gözaltına alınırken bunlardan 29'u tutuklandı. FETÖ/PDY ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 701 kişi gözaltına alınırken, bunlardan 73'ü tutuklandı. Sol terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 21 kişi gözaltına alınırken, bunlardan 2'si tutuklandı. Ülke genelinde yürütülen bu operasyonlarda; 5'i sağ yakalanan, 7'si teslim olmak üzere toplam 12 terörist etkisiz hale getirilDİ.

Haber: ANKARA ()

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