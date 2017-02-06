Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kamu kuruluşu dev şirketlere ait hisseler Türkiye Varlık Fonu’na devredildi
THY ve Halkbank hisseleri de...
Trump yönetimi Temyiz Mahkemesi'nde de aradığını bulamadı
Trump'a bir darbede Temyiz Mahkemesi'nden
Beşiktaş: 0 - Fenerbahçe: 1 (Ziraat Türkiye Kupası)
 Sarı-lacivertliler çeyrek finale yükseldi
Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin 11'leri belli oldu
Nefesler tutuldu, Beşiktaş ve Fenerbahçe...

DHA ANKARA - İçişleri Bakanlığı :DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 820 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı Basın Merkezi tarafından yapılan haftalık bilgilendirme DEAŞ terör örgütüne yönelik dün 29 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 748, ayrıca hafta boyunca yapılan operasyonlarda 72 olmak üzere toplam 820 kişi gözaltına...

DHA ANKARA - İçişleri Bakanlığı :DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 820 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı Basın Merkezi tarafından yapılan haftalık bilgilendirme DEAŞ terör örgütüne yönelik dün 29 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 748, ayrıca hafta boyunca yapılan operasyonlarda 72 olmak üzere toplam 820 kişi gözaltına alındığı belirtildi.

DEAŞ terör örgütüne yönelik Pazar günü 29 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 748, ayrıca hafta boyunca yapılan operasyonlarda 72 olmak üzere toplam 820 kişi gözaltına alındı. PKK terör örgütü yönelik Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando Birlikleri, Polis Özel Harekat (PÖH) ayrıca iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Hava ve Kara unsurlarınca 165 operasyon gerçekleştirildi, örgüte yardım ve yataklık iddiası ile 287 kişi gözaltına alınırken bunlardan 29'u tutuklandı. FETÖ/PDY ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 701 kişi gözaltına alınırken, bunlardan 73'ü tutuklandı. Sol terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 21 kişi gözaltına alınırken, bunlardan 2'si tutuklandı. Ülke genelinde yürütülen bu operasyonlarda; 5'i sağ yakalanan, 7'si teslim olmak üzere toplam 12 terörist etkisiz hale getirilDİ.

Haber: ANKARA ()

==================================

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.