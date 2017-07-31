DHA ANKARA - İçişleri Bakanı Soylu'dan kaymakam adaylarına: Sadece devletin rutin işlerini yapıp imza atmak değildir sizin ve bizim görevimiz (Geniş haber) 

"15 TEMMUZ'UN BAŞARIYA ULAŞMASI ARZU EDİLMİŞ BUNUN İÇİN ALT YAPI HAZIRLANMIŞ"

"TÜRKİYE'NİN KIRMIZI BÜLTEN İLE ARADIĞI TERÖRİSTİLER GÜNEY KORE'DE OTURUM ALMIYORLAR. PKK'NIN MAKYAJLI HALİ OLAN PYD'DE YEPYENİ SİLAHLARI JAPONYA VERMİYOR"

"TÜRKİYE'DE YILLARDIR DARBELER TEZGÂHLADILAR"

"TÜRKİYE'YE BİÇTİKLERİ ELBİSEYİ GİYDİRMEYE ÇALIŞAN ONUN DIŞINDAKİ BÜTÜN ADIMLARI AYMAZLIK GÖREN ANLAYIŞ"



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kaymakam adaylarına seslenerek, "Rutin, sıradanlık bizim karşıtımızdır. Daha iyisini yapmak durumundayız. Yani sadece devletin rutin işlerini yapıp imza atmak değildir sizin ve bizim görevimiz. Annelere, babalara umut verebilmektir. Arkanızda bir iz bırakabilmelisiniz. Bilginiz, görgünüz, oturup kalkmanız, bu topraklara olan sadakatiniz ile bir iz bırakmalısınız. Dünyanın en önemli coğrafyalarının tam göbeğinde yaşıyoruz. O nedenle sorumluluğumuz çok büyük" dedi.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "105. Dönem Kaymakam Adaylarının Uyum Kursuna Başlangıcı" programının açılış konuşmasını yaptı. Kaymakam adaylarına seslenen Soylu, "Sizler tercihlerinizi yaparken belki çok daha fazla para kazandırtan meslekleri tercih edebilirdiniz. Tüccar olabilirdiniz. Daha güvenilir meslekler seçebilirdiniz. Ben kendi adıma devlet hizmetinde görev almayı, jandarma, kaymakam, polis olmayı tercih ederken insanların kendi nefislerini bir nebze de olsa kenara aldıklarını düşünenlerdenim. Bir vatan sevdası, bir milli sorumluluk hissi ile hareket ettiklerini düşlenenlerdenim" dedi.

"ÖZEL HAREKET ALIMINA 287 BİN BAŞVURU OLDU"

Soylu, "Terör ve şiddetin dünyada belki de tavan yaptığı bir dönemdeyiz. 40 yıldır içeride PKK terörü ile uğraşıyoruz. Özel Hareket alımına 287 bin başvuru oldu. Bunu sadece maaş, kadro ile izah etmek mümkün değil. Hafta sonu Hakkari, Şırnak ve Cizre'deydim. Oralarda meslektaşlarınızın nasıl gayret gösterdiğine şahit olan içimden, dışımdan takdir eden bir anlayış içinde oldum" dedi.

"UZUN İNCE BİR YOLDASINIZ"

Soylu, "Tecrübeleri, vatandaş ile olan temasları arttıkça bu hizmetlerle ilgili arzuları ve istekleri arttıkça vatandaşın memnuniyetinin de arttığını bir kere daha görmenin memnuniyeti içerisindeyiz. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya en tecrübeli kaymakamlarımızı göndereceğiz demiştik. Gerçekten oradaki arkadaşlarımız tecrübelerini yansıtıyor. Terörün kökünü kazımak için bütün gayreti gösteriyorlar çocuklarımıza, fukaraya, üniversitede okuyanlara, yatırımcıya dokunuyorlar. Uzun ince bir yoldasınız. Yolun bazen daraldığını bazen de uçsuz bucaksız olduğunu göreceksiniz" diye konuştu.

"SADECE DEVLETİN RUTİN İŞLERİNİ YAPIP İMZA ATMAK DEĞİLDİR SİZİN VE BİZİM GÖREVİMİZ"

Soylu, "Bu görevde hakkaniyet, adalet, insanlık, vatandaşa kapıyı açmak, açık tutmak vardır. Açık kapı ilkesini uygulamak vardır. Her meseleye eğildiğinizde, vatandaş ile devlet arasındaki, sürtüşmeyi azaltmaya çalışan ve buradaki güçlü güven duygusunu oluşturmaya çalışan bir sonuca hep beraber ulaşırız. Hedefimiz de budur. Eğitim ve staj döneminiz, sizin için bu nedenlerle çok önemlidir. Türkiye eski Türkiye değil. Yarın ki analizlerimizi 25 bin dolar ve onun üzerine getirebilecek bir anlayışa sahibiz. Rutin, sıradanlık bizim karşıtımızdır. Daha iyisini yapmak durumundayız. Yani sadece devletin rutin işlerini yapıp imza atmak değildir sizin ve bizim görevimiz. Annelere, babalara umut verebilmektir. Arkanızda bir iz bırakabilmelisiniz. Bilginiz, görgünüz, oturup kalkmanız, bu topraklara olan sadakatiniz ile bir iz bırakmalısınız. Dünyanın en önemli coğrafyalarının tam göbeğinde yaşıyoruz. O nedenle sorumluluğumuz çok büyük" ifadelerini kullandı.

"TERÖR VE ŞİDDET KÜRESEL GÜÇLERİ BİR PAYLAŞIM ARACI HALİNE GELMİŞ"

Terörle mücadelede uluslararası işbirliğin önemini ifade eden Soylu şöyle konuştu: "Komşusu bulunduğumuz Ortadoğu coğrafyasında terör ve şiddet bir türlü bitmek bilmiyor. İnsanlar büyük topluluklar halinde daha güvenli yerlere göç ediyorlar. Terör ve şiddet küresel güçleri bir paylaşım aracı haline gelmiş. Bu paylaşımı ortaya koyanların, sahiplerinin dahi kontrolünden çıkmışlar. Defalarca örneğini gördük. El Kaide'yi, terör örgütlerini icat edenlerin nasıl boğuştuklarını, kendi şehirlerini yakıp, yıktıklarını gördük. Acaba biz ne yaptık diye kendi kendilerine sorduklarını gördük. Birileri sınırları yeniden çizmek, daralan ekonomilerini savaş ile savaşın yaratacağı ekonomik fırsatlar ile açmak ve genişletmek istiyordu. Batı medeniyetini merkez alan bir küresel ekonomik anlayışın, küresel liderlik anlayışının yavaş yavaş çöktüğü, Asya'ya doğru kaydığı süreci hep birlikte yaşıyoruz.

PKK'NIN MAKYAJLI HALİ OLAN PYD'DE YEPYENİ SİLAHLARI JAPONYA VERMİYOR

Ülkemiz bu eksen kaymasının en önemli noktalarından, köşe taşlarından biridir. Kimse kusura bakmasın PKK'ya destek dünyanın en uç noktalarından geliyor değil. Türkiye'nin veya bizim bilmediğimiz yerlerden geliyor değil. Türkiye'nin kırmızı bülten ile aradığı teröristiler Güney Kore'de oturum almıyorlar. PKK'nın makyajlı hali olan PYD'de yepyeni silahları Japonya vermiyor. Ortada kullanılan yanlış tercihler söz konusu.

İktidar, ekonomi uğruna dünyadaki bazı insanların hayatının mahf olmasına seyirci kalmak, insanları dinleri üzerinden ırkları, milliyetleri üzerinden ayırmak batı medeniyetinin temel karakteri haline gelmiştir.

15 TEMMUZ'UN BAŞARIYA ULAŞMASI ARZU EDİLMİŞ BUNUN İÇİN ALT YAPI HAZIRLANMIŞ

İz bırakmayan, sorun çözmeyen sorun üreten bazı ülkeler var. Başka ülkelere operasyon çekmek, darbe senaryoları sahnelemek gelişmişlik değildir. 15 Temmuz'un başarıya ulaşması arzu edilmiş bunun için alt yapı hazırlanmış. Batının küresel liderliği sadece kendi sınırları içerisine barış getirmiş başka her yere kan ve gözyaşı ihraç etmiştir.

TÜRKİYE'DE YILLARDIR DARBELER TEZGÂHLADILAR

Hala bunun muhasebesini yapamıyor. Türkiye'de yıllardır darbeler tezgâhladılar. Terör örgütlerini desteklediler. Para ve silah gönderdiler. Hala aynı tavırdan vazgeçmiyorlar. Attık bunu daha açık ortaya koyuyorlar. Açıklamaları beraber takip ediyoruz. Türkiye'nin gelişmesine dair özelikle son 15 yılda atılan bütün adımlarda maalesef batıyı karşımızda bulduk.

TÜRKİYE'YE BİÇTİKLERİ ELBİSEYİ GİYDİRMEYE ÇALIŞAN ONUN DIŞINDAKİ BÜTÜN ADIMLARI AYMAZLIK GÖREN ANLAYIŞ

Yıllardır partnerimiz, ticari partnerimiz, AB partnerimiz batı. Bu kadar partner olduğumuz ülkelerin mensupları gelip de bir gün acaba siz ne düşünüyorsunuz? Diye sordular mı? Hiç rastlamadım. Sürekli Türkiye'ye kendi biçtikleri elbiseyi giydirmeye çalışan onun dışındaki bütün adımları hata gören, aymazlık gören, hür irademizi yakıştırmayan kendi çizdikleri tabloda nacak bizi kabul eden bir anlayışın içerisinde olduklarını görüyoruz.

10 YILDA BİR DARBE İLE BİRLİKTE İSTEDİĞİMİZ AYARI VEREBİLECEKLERİNİ SANAN BİR ANLAYIŞ

Bunlar yetmezse her 10 yılda bir darbe ile birlikte istediğimiz ayarı verebilecek bir anlayışa sahibiz diye ayrı bir böbürlenme de var. Biz uzun menzilli füze yapamayız bu konuda adım atamayız. Kendi uçağımızı imal edemeyiz, etmemeliyiz. Böyle bir değerlendirme söz konusu. Ama dönüp aynada kendilerine bakmıyorlar. Biz kimiz, neyiz diye bir süreç değerlendirmiyorlar."

"İSTANBUL'U FETHETTİK AMA KİMSENİN İBADETHANESİNE MÜDAHALE ETMEDİK"

Soylu, "İstanbul'u fethettik ama kimsenin ibadethanesine müdahale etmedik. Ülkemize hangi ülkelerin çomak sokmak istediklerini çok iyi biliyoruz. Kandil ile kimin temas kurmaya çalıştığını çok açık biliyoruz. Ülkemizin içerisinde yakaladığımız bir takım silahların hangi menşeden Türkiye'ye nakil edildiğini çok iyi biliyoruz. Tedbirlerimizi de alıyoruz. Bütün bunlar sağlandığında kapımıza mülteciler dayanamayacak, Paris'te bombalar patlamayacak, kamyonlu terör saldırıları olmayacaktır. Kaymakam olacaksınız. Bütün medeniyetlerin tam ortasında görev yapacaksınız vereceğiniz bir karar dünyanın, ülkenin gündemine oturabilir. Bizim, İçişleri Bakanlığının, bu memleketin nüfus kâğıdından başka serveti olamayan herhangi bir vatandaşın sizden beklentisi aynıdır. Millet size emanet olacak. Beklentimiz bu makam, mevki cazibesine kapılıp da emaneti sıkıntıya sokmamanızdır" açıklamasında bulundu.

"15 TEMMUZ'DA BİR MECZUBUN AKLINA UYUP DA ÜLKEYİ ELE GEÇİRMEYE ÇALIŞANLAR GİBİ ..."

15 Temmuz darbe girişimine değinen Soylu, "15 Temmuz'da bir meczubun aklına uyup da ülkeyi ele geçirmeye çalışanlar gibi basit menfaatlere bu milletin ve cenabı Allah'ın rızasını devşirmemenizdir. Vatandaşa tepeden bakan hiç bir anlayış bu ülkede bir şey elde edebilmiş değildir" dedi.

"AÇIK TALİMATIM, KADIN KAYMAKAMLARIMIZ KONUSUNDA ÇOK DAHA DESTEKLEYİCİ OLUN"

Kadın Kaymakam sayısının geçmiş yıllara oranla artış gösterdiğine dikkat çeken Soylu, "Mesai arkadaşlarıma, müsteşar yardımcılarına, genel müdürlerimize açık talimatım, kadın kaymakamlarımız konusunda çok daha destekleyici, yönlendirici, adaptasyon konusunda destekleyici bir konumda olacaksınız. Bu emanetimiz aynı zamanda" dedi.



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-Soylu'nun açıklaması

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Hakime TORUN / ANKARA ()