DHA ANKARA- İbrahim Kalın: (Tamam-devam polemiği) Kararın 'devam' olacağını öngörüyoruz (1)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yaptığı açıklamaları sonrasında sosyal medyadaki, "Tamam-devam" polemiğine ilişkin bir soru üzerine Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Sosyal medya etkin bir iletişim aracı. Sosyal medyayı kullanarak manipülasyonlara girişmek beyhude bir çaba. Bunun kararını verecek olan millettir. Sandığa gittiği zaman asıl belirleyici olacaktır. Biz gerçeklerle uğraşalım. Hayatımızda çok fazla sanal şey var. 24 Haziran'da milletimizin kararının ne olacağını göreceğiz. Biz bu kararın 'devam' olacağını öngörüyoruz, düşünüyoruz, inanıyoruz. Bu konuda güvenimiz tam. En ufak tereddüdümüz yok. Şu kadar Tweet atılmış vesaire. Bunlar çok bağlayıcı değil. Asıl olan milletimizin aklı, vicdanı ile o gün vereceği karardır" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunarak gazetecilerin sorularını yanıtladı. 24 Haziran seçimlerine ilişkin Kalın, "Her ne kadar adayların resmiyet kazanmasına henüz birkaç gün daha varsa da bugün itibariyle muhalefetin adayları da ortaya çıktı. 24 Haziran'a kadar demokratik kurallar çerçevesinde, saygı ilkeleri esas alınarak coşkulu seçim kampanyası yapılmasını arzu ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın seçim kampanyasını önümüzdeki günlerde sizinle paylaşacağız. Kendisi 3-3.5 aydır sahada zaten. Zeminin hazır olduğunu ifade edebiliriz" dedi.

"2018'İN İLK ÇEYREĞİNE İLİŞKİN VERİLER DE BU PERFORMANSIN AYNI GÜÇLE DEVAM EDECEĞİNİ TEYİT ETMEKTEDİR"

Ekonomiye ilişkin Kalın, "Birazdan Külliye'de ekonomi koordinasyon toplantısı yapılacak. 2017 yılında Türk ekonomisi, güçlü bir performans sergiledi. 2018'in ilk çeyreğine ilişkin veriler de bu performansın aynı güçle devam edeceğini teyit etmektedir" dedi.

"BU YIL TÜRKİYE'YE GELECEK TURİST SAYISININ 40 MİLYONA ULAŞMASI BEKLENİYOR"

Turizme ilişkin Kalın, "Turizmde pozitif bir ivme var 2018'de de devam edeceğini öngörüyoruz. Bu yıl Türkiye'ye gelecek turist sayısının 40 milyona ulaşması bekleniyor" dedi.

"SEÇİM EKONOMİSİ VESAİRE SÖZ KONUSU DEĞİL"

Kalın, "Dövizle ilgili konu birkaç haftadır gündemimizde. Küresel hareketlilikle ilgili olduğunu tekrar ifade etmekte fayda var. Trump'ın tek taraflı olarak İran nükleer anlaşmasından çekilmesi bu manada bir etki yaptı. Petrol fiyatı bildiğiniz gibi yükseldi. Bu ekosistem içerisinde birbirini etkileyen pek çok dinamik var. Kısa ve net bir mesaj vermek gerekirse hükümetimizin, Cumhurbaşkanımızın başkanlığında uzun yıllardır sürdürdüğü mali disipline dayalı ekonomi politikaları aynen devam edecek. Seçim ekonomisi vesaire söz konusu değil. Bugünkü toplantıda cari açık, faiz meselesi, enflasyon, istihdam ve diğer konular da etraflı bir şekilde ele alınacak. 2018 Türk ekonomisi açısından da asla kayıp bir yıl değildir. Seçimlerin erkene alınmasının böyle bir faydası da oldu. Piyasalara olumlu katkısı da oldu" açıklamasında bulundu.

"İDLİB BÖLGESİNDE POTANSİYEL BİR RİSK ALANI OLARAK TSK, 12 GÖZLEME NOKTASI İNŞA EDİYOR"

Terörle mücadeleye değinen Kalın, "Terörle mücadelede çok etkin bir mücadele vermekteyiz. Mücadele kararlılıkla devam edecek. İdlib bölgesinde potansiyel bir risk alanı olarak TSK, 12 gözleme noktası inşa ediyor. Bugün itibariyle 10'ncusu da kurulmuş durumda. Çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"ABD'NİN İRAN NÜKLEER ANLAŞMASINDAN ÇEKİLMESİ ENDİŞE VERİCİ"

ABD'nin İran nükleer anlaşmasından çekilmesine ilişkin Kalın, "Nükleer anlaşmanın devam etmesinden yanayız. ABD'nin tek taraflı çekilmesi endişe vericidir. Bu bölgede yeni istikrarsızlıklara, gerilimlere ve çatışmalara yol açma riskini taşımaktadır. Uzun müzakereler sonunda, diplomatik girişimler neticesinde varılmış bir anlaşmanın tek taraflı iptal edilmesi, elbette ABD'nin güvenirliğini de sarsmaktadır. Bu konuda diğer ülkelerle birlikte anlaşmanın devam etmesi tarafındayız. AB ülkelerinin bu konuda ortak açıklamaları oldu. Bölgede hiçbir ülkenin nükleer silaha sahip olmasını istemiyoruz. Buna nükleer silah sahibi olduğu bilinen ülke ya da ülkeler de dahildir. Bu konuyla ilgili temaslarımız devam edecek" ifadelerini kullandı.

"BİZİM KİTABIMIZLA UĞRAŞMAK YERİNE AŞIRI SAĞIN YÜKSELİŞİNİ ÖNLEMEK İÇİN ÇABA SARF ETMELİDİRLER"

Kalın, "İslam karşıtı saldırılara paralel olarak antisemittik saldırıların, nefret suçlarının da artış gösterdiğini görüyoruz. 2017 yılında Almanya'da 1507 antisemittik suç işlenmiş. Bunun nedeni Avrupa'da yükselişe geçen aşırı sağ hareketler, nefret söylemleridir. Bazı Avrupalılar kutsal kitabımıza ilişkin kendilerince bir takım çağrılarda bulunmak yerine, Avrupa'da yükselişe geçen bu aşırı sağın nereye gideceğine dair tedbirler almalıdırlar bizim kitabımızla uğraşmak yerine aşırı sağın yükselişini önlemek için çaba sarf etmelidirler. Irkçı söylemlerin kökeni ne Müslümanlar ne de kutsal dinimizin kitabıdır" açıklamasında bulundu.

(SOSYAL MEDYADAKİ,TAMAM-DEVAM POLEMİĞİ) KARARIN 'DEVAM' OLACAĞINI ÖNGÖRÜYORUZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yaptığı açıklamaları sonrasında sosyal medyadaki, "Tamam-devam" polemiğine ilişkin bir soru üzerine Kalın, "Sosyal medya etkin bir iletişim aracı. Sosyal medyayı kullanarak manipülasyonlara girişmek beyhude bir çaba. Bunun kararını verecek olan millettir. Sandığa gittiği zaman asıl belirleyici olacaktır. Bu sosyal medyaya ilgisiz kalalım anlamına gelmez. Sahte hesaplar üzerinden manipülasyonların yapılmasının netice vermediğini geçmişte bundan sonra da vermeyeceğini bir kez daha ifade etmek isterim. Biz gerçeklerle uğraşalım. Hayatımızda çok fazla sanal şey var. 24 Haziran'da milletimizin kararının ne olacağını göreceğiz. Biz bu kararın 'devam' olacağını öngörüyoruz, düşünüyoruz, inanıyoruz. Bu konuda güvenimiz tam. En ufak tereddüdümüz yok. Şu kadar Tweet atılmış vesaire. Bunlar çok bağlayıcı değil. Asıl olan milletimizin aklı, vicdanı ile o gün vereceği karardır" açıklamasında bulundu.

"EYLÜL AYI İTİBARİYLE 25 BİN YENİ ÖĞRETMENİMİZ YENİ ÖĞRETİM YILINDA GÖREVLERİNE BAŞLAYACAK"

Öğretmen atamalarına ilişkin Kalın, "20 bin artı 5 bin toplamda 25 bin öğretmenin ataması için çalışmalar devam ediyor. Önümüzdeki haftalarda aylarda mülakatlar, atamalar vesaireler tamamlanacak. Eylül ayı itibariyle 25 bin yeni öğretmenimiz yeni öğretim yılında görevlerine başlayacak" dedi.

"İRAN VEYA ABD İLE OLASI BİR GÖRÜŞME OLUR MU?"

ABD'nin İran nükleer anlaşmasından çekilmesi sonrasında İran veya ABD ile olası bir görüşmenin olup olmayacağı yönündeki bir soru üzerine Kalın, "Yakın zamanda planladığımız bir görüşme trafiği yok. Olabilir. Dün açıklamalarımızı yaptık. Oradaki temel mesajımız bu tür kavgaların kazananı olmaz. Siz bir adım attığınızda sonuçlarını hesaplamak zorundasınız. Eninde sonunda bu etki sizi bir yerden vurur size de zarar verir. Bu karardan ABD vazgeçer ya da geçmez bu onların kararı. İran halkının da bu yaptırımlardan olumsuz etkilenmesini istemeyiz. Bu yönde bize düşen herhangi bir sorumluluk olduğunda da yerine getirmekten çekinmeyiz. Bölgede zaten yeteri kadar gerilim var. Bütün bunlarla düşündüğünüzde bunlara yenisini eklemenin devlet aklıyla bağdaştırılır yanı yok. Bu gerilimleri daha da arttıracak değil minimize edecek çabanın içinde olacağız" diye konuştu.

"BUNLARA İLTİCA VERİLMESİ İKİLİ İLİŞKİLERİMİZİ OLUMSUZ ETKİLEYECEKTİR"

Yunanistan'a kaçan darbeci askerlere ilişkin bir soru üzerine Kalın şöyle konuştu: "İltica talebinin kabul edilmesi vahim bir durum. Yunanistan hükümetinin bir takım gayretlerinin olduğunu biliyoruz. Ama yeterli değil. Bu teröristlerin bir AB ülkesinde dolaşmalarına izin verildiği gerçeği önümüzde duruyor. Buna tepkisiz kalmamız mümkün değil. Bütün girişimlerimize rağmen bunlara iltica verilmesi ikili ilişkilerimizi olumsuz etkileyecektir. Tersi olsaydı Türkiye'ye sığınsalardı, onları korusaydık, iltica taleplerini kabul etseydik, tepkileri ne olurdu? Maalesef bazı Avrupa ülkeleri 15 Temmuz'un vahametini kavrayamamış durumdalar. Yunan tarafından somut adımlar bekliyoruz. Aynı şekilde Avrupa'ya, Amerika'ya kaçan diğer teröristlerle ilgili de bu çağrımızı tekrar ediyoruz."

"MHP İLE ORTAK MİTİNG İHTİMALİ VAR. BBP DE KATILABİLİR"

24 Haziran'da MHP ile ortak miting olup olmayacağına ilişkin bir soru üzerine Kalın, "Ortak miting ihtimali var. Tarihi, yeri kesinleşmedi. MHP ile ortak miting yapılabilir. Cumhur İttifakı'nın mitingi olarak BBP de katılabilir. Birlik duygusunu yansıtacak bir miting olacaktır mutlaka" dedi.

Görüntü dökümü

-İbrahim Kalın'ın açıklaması

-Detaylar

Hakime TORUN /ANKARA ()