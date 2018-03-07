DHA ANKARA- İbrahim Kalın'dan Pentagon Sözcüsünün yaptığı 'General Mazlum' açıklamasına yanıt: Yönetim zafiyeti olduğu ortada 

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Pentagon Sözcüsünün YPG'li için yaptığı 'General Mazlum'" açıklamasına ilişkin, "Zaman zaman böyle orta düzey alt düzey sözcülerin böyle açıklamaları geliyor. Yönetim zafiyeti olduğu ortada. Bu tür açıklamalar aslında bir terör örgütünü meşrulaştırma çabasıdır. İlgili bütün birimlere bugüne kadar gerekli bütün bilgilendirmeleri yaptık. Ortada bilgi eksikliği yok. Zihniyet, bakış açısı sorunu var. Çağrımız terör örgütünü meşrulaştırmaya dönük bu tür çabalarından artık vazgeçsinler tavırlarını net ortaya koysunlar" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Beştepe'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

"100'ÜN ÜZERİNDE YERLEŞİM BİRİMİ ÖSO VE TSK'NIN KONTROLÜ ALTINDA"

Zeytin Dalı Harekatı'na değinen Kalın, "Harekat başarılı bir şekilde yürütülmekte. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 940'a ulaşmıştır. Hedeflenen bölgelerin yaklaşık yüzde 40 civarında kontrol altına alınmıştır. 100'ün üzerinde yerleşim birimi ÖSO ve TSK'nın kontrolü altında" dedi.

"AFRİN OPERASYONU DEAŞ'LA MÜCADELE İÇİN ENGEL DEĞİLDİR"

Kalın, "Afrin operasyonunun DEAŞ'la mücadeleyi yavaşlattığı beyanlarını görüyoruz. Afrin operasyonu DEAŞ'la mücadele için engel değildir. Amaç Suriye topraklarının bütün terör örgütlerinden temizlenmesi. Afrin operasyonu Batılı ülkeler için de samimiyet testidir. Sivillerin Afrin'den çıkartılması konusunda YPG'nin ortaya çıkarttığı bir takım engeller var. YPG/PYD Afrin'i ikinci Kandil yapmaya çalışmakta. Bu çabanın yoğun şekilde devam ettiğini de biliyoruz. Ama Afrin'in ikinci bir Kandil olması engellenmiştir. Buna hiçbir şekilde müsaade edilmeyecektir. Sivilleri canlı kalkan olarak kullanmak istediği ortada. Bunun da bir savaş suçu olduğu malumdur. Türkiye'ye dönük eleştiriler getirmek yerine müttefiklerimizin YPG/PYD terör örgütünün sahada yaptığı savaş suçu ihlallerini dikkate alması gerekir" diye konuştu.

"MÜNBİÇ CİVARINDAN BİR GRUP YPG'LİNİN AFRİN'E KAYDIRILDIĞI HABERLERİ SÖZ KONUSU"

Kalın, "Münbiç civarından bir grup YPG'linin Afrin'e kaydırıldığı haberleri söz konusu. Bununla ilgili de gerekli resmi kanallardan girişimlerimizi yaptık. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Özellikle ABD'nin, kontrolünde hareket eden YPG/PYD güçlerinin Münbiç'ten Afrin'e kaydırılması konusunda mutlaka devreye girmesi ve bunu engellemesi beklenir. Bu bizim en doğal hakkımızdır. Tedbirleri aldık, istedikleri kadar güç kaydırmaya çalışsınlar kararlılığımız tamdır" dedi.

"ATEŞKESİN TAM MANASIYLA UYGULANMADIĞI GÖRÜLÜYOR. REJİMİN İHLALLERİ DEVAM EDİYOR"

Kalın, "Ateşkesin tam manasıyla uygulanmadığı görülüyor. Rejimin ihlalleri devam ediyor. Doğu Guta bağlamında şunun altını çizmek isterim, bu konudaki hem bizim daha önce insani yardımlar konusunda yaptığımız çalışmalar hem de şu anda Sayın Cumhurbaşkanımızın yürüttüğü diplomasi çalışmaları çerçevesinde netice almak için bütün imkanları seferber etmiş durumdayız. İnsanlığın vicdanı Türkiye'de atıyor. Beklentimiz ateşkesin tutarlı şekilde uygulanması ve insani yardımların ulaştırılması. Doğu Guta'dan çıkacak diğer yaralıların, sivillerin Türkiye'ye getirilip tedavi edilmesi ile ilgili de gerekli hazırlıkları yaptık" dedi.

"SADECE KADINLARIN DEĞİL BÜTÜN ERKEKLERİN DE GÜNÜ"

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Kalın, "Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum sadece kadınların değil bütün erkeklerin de çünkü o günü herkesin sahiplenmesi gerektiğini düşünüyorum. Her gün kadına yönelik şiddetin önlenmesi noktasında küresel farkındalık yaratması için vesile olmasını da diliyorum. Türkiye'de bu konuda son 10 yılda önemli adımlar atıldı" dedi.

ATİNA'DA TÜRK BAYRAĞI'NIN YAKILMASI: "NEFRETLE KINIYORUZ"

Atina'da Türk Bayrağı'nın yakılmasına ilişkin bir soruya Kalın, "Nefretle kınıyoruz. Yunan makamlarından derhal bunların faillerinin bulunması için beklentimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum. Ülkeler arasında görüş ayrılıkları, farklı yorumlar olabilir. Ama bir ülkenin bayrağını yakmak bir nefret suçudur. Bununla ilgili Atina Büyükelçimiz, Dışişleri Bakanlığımız, ilgili birimlerimiz Yunan makamları nezdinde girişimlerde bulundular. Beklentimiz faillerinin bir an önce bulunup hukuk önüne çıkartılmasıdır" dedi.

"PENTAGON SÖZCÜSÜNÜN YPG'Lİ İÇİN YAPTIĞI 'GENERAL MAZLUM'" AÇIKLAMASI: "YÖNETİM ZAFİYETİ OLDUĞU ORTADA"

"Pentagon Sözcüsünün YPG'li için yaptığı 'General Mazlum'" açıklamasını değerlendirmesi istenen Kalın, "Zaman zaman böyle orta düzey alt düzey sözcülerin böyle açıklamaları geliyor. Yönetim zafiyeti olduğu ortada. Bu tür açıklamalar aslında bir terör örgütünü meşrulaştırma çabasıdır. İlgili bütün birimlere bugüne kadar gerekli bütün bilgilendirmeleri yaptık. Ortada bilgi eksikliği yok. Zihniyet, bakış açısı sorunu var. Çağrımız terör örgütünü meşrulaştırmaya dönük bu tür çabalarından artık vazgeçsinler tavırlarını net ortaya koysunlar" açıklamasında bulundu.

SALİH MÜSLÜM'ÜN İADESİ TALEBİ: "OYALAMALAR KARARIN DAHA ZİYADE SİYASİ OLDUĞUNU GÖSTERİR"

Salih Müslüm'ün iadesi talebine ilişkin bir soruya Kalın, "Salih Müslim veya diğer kişilerle ilgili bizim uluslararası anlaşmalar çerçevesinde talep hakkımız vardır. Bu kişileri iade etmek için bu ülkelerin elinde yeteri hukuki zemin bulunmaktadır. FETÖ'cülerle ilgili de bu tür girişimlerimiz oldu. Bunun dışındaki oyalamalar kararın daha ziyade siyasi olduğunu gösterir. Prag'da tutulması, bırakılması, Almanya'da ortaya çıkması vesaire... Aslında burada Avrupalıların da oturup düşünmesi lazım. Türkiye gibi bir müttefiklerinin terör örgütünün mensubu olarak gördüğü, ilan ettiği bir kişiye Avrupa sokaklarında, başkentlerinde böyle elini kolunu sallayarak imkan ve fırsat vermeleri ne anlama geliyor? Bunu kendilerine sormaları gerekiyor. Türkiye buna tepki gösterdiği zaman, 'Niye Türkiye bu konularda böyle sert tepki gösteriyor?' diye bir tavır içinde olmamaları gerekiyor. Beklentimiz bu suçluların ivedilikle Türkiye'ye iade edilmesi. İnterpol ayağı ile ilgili de çalışmalara devem edecek" diye yanıt verdi.

"ŞU ANDA GÜNDEMİMİZDE ERKEN SEÇİM YOK"

Erken seçim tartışmalarına ilişkin Kalın, "Şu anda gündemimizde erken seçim yok. Bununla ilgili farklı bir durum söz konusu değil. Bir erken seçim olacak söylentileri üzerinden Zeytin Dalı Harekatı devam ederken böyle bir zihin bulandırıcı bu tür spekülasyonlara itibar etmemek gerekir. Bunu böyle her gün kurcalayıp erken seçim yaptırmaya çalışmak makul gelmiyor. Net olarak şu anda gündemimizde böyle bir şey yok" dedi.

"BU FABRİKALAR İYİ İŞLETİLMEDİĞİ İÇİN ZARAR ETTİĞİ İÇİN ÖZELLEŞTİRİLİYOR"

Şeker fabrikalarının özelleştirilmesine ilişkin bir soru üzerine Kalın, "Bu fabrikalar iyi işletilmediği için zarar ettiği için özelleştiriliyor. Orada çalışan işçilerimize de opsiyon verildi. Çalışan işçilerimiz açısından da mağduriyet söz konusu değil. Özelleştirilmesi ile gıda güvenliğini tehlikeye sokacak herhangi bir uygulmayı, üretimin kabul edilmesi söz konusu değildir. Gıda güvenliği mevzuatının dışına çıkılacağı anlamına gelmez" dedi.

ABD'NİN, BÜYÜKELÇİLİĞİNİ KUDÜS'E TAŞIMA KARARI: "MAYIS'TA KESİNLİKLE KÜRESEL BİR TEPKİ GELECEKTİR"

ABD'nin, Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararı almasına ilişkin bir soru üzerine Kalın, "Amerika bu konuda yalnız kaldı. Küresel mutabakat çıktı ortaya. Mayıs ayında ABD'nin bu uygulaması ile birlikte kesinlikle küresel bir tepki gelecektir. Amerika'ya yönelik tepkileri de daha da artacaktır. Bizim çağrımız zaman varken bu anlamsız bu lüzumsuz işten uzak durmalarıdır. Bunu yapmaları halinde Türkiye'nin diğer İslam ülkelerinin bir takım adımları olacaktır. Çalışmalar devam ediyor. ABD yönetimine tekarar sağdıuyu çağrısı yapıyoruz" açıklamasında bulundu.



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Hakime TORUN /ANKARA ()