DHA ANKARA- 'Huzur Türkiye-6' Denetimi'ne 71 bin 531 personel katıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı 24 Mayıs akşamı 81 il genelinde ve eş zamanlı olarak stratejik öneme sahip bölgeler ile umuma açık yerlerde “Huzur Türkiye Uygulamalarının 6'ncısını gerçekleştirdi.

Emniyet Genel Müdür Yardımcıları Mustafa Gülcü ve Servet Yılmaz, Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Başkanı Tümgeneral Ali Çardakçı, Sahil Güvenlik Komutan Yardımcısı Albay Ahmet Kendir ve birçok birim amirinin Emniyet Genel Müdürlüğü Koordinasyon Merkezinden canlı olarak takip ettiği uygulamaya asayiş, terör, çevik kuvvet, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, özel harekat, trafik, narkotik, deniz ve havacılık şubelerinden toplam; 12 bin 870 ekip, 13 hava aracı, 82 deniz aracı, 341 dedektör köpeği, 71 bin 531 personel katıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen uygulamada mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, suç işleme amacındakilerin caydırılması ile aranan şahıs ve araçların yakalanması amaçlandı.

Şehir giriş/çıkışları ile şehir merkezlerinde önceden tespit edilen 6.238 hassas noktada yapılan uygulamalar sonucunda; 605 bin 448 kişi kontrol edildi. Arandığı tespit edilen 1.485 kişi yakalandı. 417 kişi gözaltına alınırken 1.558 şahıs hakkında ise adli-idari işlem uygulandı. 182 bin 921 araç kontrol edilerek 115 aranan araç yakalandı. 6 bin 607 araca cezai işlem uygulandı ve 1.905 araç ise trafikten men edildi. 21 bin 631 iş yeri kontrol edilerek 452 iş yerine cezai işlem uygulandı. 41 iş yerine ise kapatılma işlemi uygulandı. 68 tabanca, 51 av tüfeği, 2.837 mermi, 69 kesici delici alet, 32 kurusıkı tabanca, 15 gr eroin, 1.524 gr esrar, 14 gr bonzai, 14 gr metamfetamin, 121 captagon, 24 bin 120 paket kaçak sigara ve 144 lt kaçak içki ele geçirildi. Halkla ilişkilere özen gösterilerek büyük bir uyum ve koordinasyon içerisinde başarıyla tamamlanan Huzur Türkiye-6 Uygulamasından vatandaşlarımızın da oldukça memnun kaldığı görüldü.

Huzur Türkiye uygulamalarında bugüne kadar toplam; 3 milyon 002 bin 330 kişi kontrol edildi. Arandığı tespit edilen 7 bin 855 kişi yakalandı. 3 bin 703 kişi gözaltına alınırken 7 bin 873 kişi hakkında ise adli-idari işlem uygulandı. 846 bin 803 araç kontrol edilerek 381 aranan araç yakalandı. 33 bin 390 araca cezai işlem uygulandı ve 8 bin 675 araç ise trafikten men edildi. 111 bin 413 iş yeri kontrol edilerek 6 bin 340 iş yerine cezai işlem uygulandı. 4 bin 657 iş yerine ise kapatılma işlemi uygulandı.

2 uzun namlulu silah, 358 tabanca, 331 av tüfeği, 8 bin 029 mermi, 598 kesici delici alet, 265 kurusıkı tabanca, 1.404 gr eroin, 17.199 gr esrar, 392 gr bonzai, 2.134 gr metamfetamin, 2269 captagon, 20 kök hint keneviri, 169 bin 533 paket kaçak sigara, 5.773 lt kaçak içki, 686 kaçak cep telefonu, 195 tarihi eser, 3.190 lt kaçak motorin ve 9.880 kg menşei belirsiz et ele geçirilmiş oldu.

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'Huzur Türkiye-6' Denetimi

Haber : ANKARA ()

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