DHA ANKARA- HSYK kararnamesi ile 454 hakim ve savcının görev yeri değişti

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesi'nin 282 sayılı adli yargı kararnamesi 427 ve 283 sayılı idari yargı kararnamesi ile 27 hakim ve savcının görev yeri değişti.
Haber: ANKARA ()
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Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesi'nin 282 sayılı adli yargı kararnamesi 427 ve 283 sayılı idari yargı kararnamesi ile 27 hakim ve savcının görev yeri değişti. Haber: ANKARA () ============================
27 Şubat 2017 Pazartesi 19:34
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesi'nin 282 sayılı adli yargı kararnamesi 427 ve 283 sayılı idari yargı kararnamesi ile 27 hakim ve savcının görev yeri değişti.
Haber: ANKARA ()
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