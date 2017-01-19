DHA ANKARA - HSYK Kararnamesi ile 16 savcının görev yeri değişti

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 1. Dairesi'nin bugün tarihli ve 92 sayılı Adli Yargı Kararnamesi ile 16 savcının görev yeri değişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Harun Kodalak'ın yeni görev yeri Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı oldu. Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Yüksel Kocaman da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na getirildi.

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 1. Dairesi'nin Adli Yargı Kararnamesi 16 savcının isim ve yeni görev yerleri şöyle; Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Yıldırım Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı'na, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Harun Kodalak Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı'na, Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Yüksel Kocaman Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na, Tokat Cumhuriyet Başsavcısı Erdoğan Bayrakdar Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı'na, Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'na, Salihli Cumhuriyet Başsavcısı Ali Rıza San İzmir Bölge Adliye Mah. C.Savcılığı'na , Gebze Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mesut Cihangir İzmir Bölge Adliye Mah. Üyeliği'ne, Van Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı'na, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Özel Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'na, Manavgat Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Dalak İzmir Bölge Adliye Mah. C.Savcılığı'na, Bafra Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin Van Cumhuriyet Başsavcılığı'na, Polatlı Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'na, Artvin Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı'na, Şebinkarahisar Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik Artvin Cumhuriyet Başsavcılığı'na, Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Başak Eryılmaz Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'na ve Pazar Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İŞLEK Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'na getirildi.

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