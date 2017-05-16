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DHA ANKARA - HSK Üyelerinin belirleneceği Meclis Genel Kurulu'nda oylama başladı 

HAKİMLER ve Savcılar Kurulu (HSK) üyelerinin belirleneceği Meclis Genel Kurulu’nda HDP milletvekilleri salonu terk ederken, CHP’liler oy kullanmayacaklarını bildirdiler. CHP'den Genel Kurul Salonu'nda Grup Başkan Vekili Engin Altay ve 5 milletvekili...

DHA ANKARA - HSK Üyelerinin belirleneceği Meclis Genel Kurulu'nda oylama başladı 

HAKİMLER ve Savcılar Kurulu (HSK) üyelerinin belirleneceği Meclis Genel Kurulu’nda HDP milletvekilleri salonu terk ederken, CHP’liler oy kullanmayacaklarını bildirdiler. CHP'den Genel Kurul Salonu'nda Grup Başkan Vekili Engin Altay ve 5 milletvekili kaldı. 

TBMM Genel Kurulu’nda, Hakimler ve Savcılar Kurulu üyelerinin belirleneceği oylama öncesinde HDP milletvekilleri referandum sonuçlarının  'meşru' olmadığını savunarak salonu terk etti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'da referandum sonuçlarının meşru olmadığını ileri sürerek oylamaya katılmayacaklarını söyledi. Tezcan, "Bu gayri meşru inşanın parçası olarak oy kullanma noktasına gelmeyeceğiz. Oy kullanmayacağız. Bu gayri meşru sürecin tarih, siyaset önünde ortağı olmayacağız. Oy kullanmayacağız" dedi. Yargıtay, Danıştay, avukat ve öğretim üyelerinden oluşan 21 adaydan 7’si Genel Kurul’da gizli oylama yapılarak belirlenecek. Birinci oylamada üye tam sayısının 3’te 2 çoğunluğu aranacak. İlk oylamada seçim sonuçlandırılmazsa üye tam sayısının 5’te 3 çoğunluğunun gerekeceği ikinci oylama yapılacak. Bu oylamada da üye seçilemezse en çok oyu alan iki aday arasında ‘ad çekme’ usulüyle üye seçimi tamamlanacak.

OYLAMA BAŞLADI
Meclis Başkanvekili Akif Hamzaçebi oylama öncesinde milletvekillerini gizli oy kullanmaları konusunda uyardı. Hamzaçebi açık oy kullanıldığını gördüğü taktirde oylamayı tekrarlayacağını söyledi.  İsmi okunan milletvekilleri kabinlerde oy kullanmaya başladı


Haber: Ümit KOZAN-Nursima KESKİN/ ANKARA,() 

 


 

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