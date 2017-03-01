DHA ANKARA - HDP Sözcüsü Baydemir: 'Hayır' çıkarsa müzakere ruhuna geri dönülmek zorundadır

HDP Sözcüsü Osman Baydemir, anayasa değişikliği için yapılacak referandumda, sandıktan 'Hayır' sonucunun çıkması durumuna ilişkin "Hayır çıkması durumunda 2013-2014'ün müzakere ruhuna geri dönülmek zorundadır. Başka seçeneğin olmadığı bir kez daha idrak edilecektir" dedi.

HDP Sözcüsü Baydemir, TBMM'de gazetecilerle bir araya geldiği sohbet toplantısında, gündemi değerlendirdi. Baydemir, HDP'nin referandum kampanyasının yarın İstanbul, Diyarbakır ve İzmir'de eş zamanlı olarak başlayacağını söyledi. HDP'li Baydemir, Ayhan Bilgen'in tutuklanmasıyla zorunlu olarak parti sözcüsü görevine geldiğini belirterek, "28 Şubat'ın mağduru olan Ayhan Bilgen bugün başka bir vesayetin mağduru olarak cezaevinde. Kendilerine selamlarımı iletiyorum ve bu darlık ve zorluk mutlaka aşılacaktır. 2 yıla yakındır bu ülke en çetin kışını yaşıyor. Umarım bu kış son kışımız olur önümüz aydınlık ve barış olur. Zorunlu nöbet değişiminde bayrağı yerde bulmadık bayrağı yere düşürmeyeceğiz. Olabilecek en kısa zamanda özgürlüğüne kavuşur ve bizde bayrağı tekrar esas sahibine verme imkanına kavuşuruz" diye konuştu.



"'HAYIR' ÇIKMASI DURUMUNDA 2013-2014 MÜZAKERE RUHUNA GERİ DÖNÜLMEK ZORUNDADIR"

HDP'li Baydemir, Figen Yüksekdağ'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin bir nedeninin de referandum olduğunu savundu. Başbakan Binali Yıldırım'ın, HDP'nin eş başkanlık sistemine atıfta bulunduğunu hatırlatan HDP'li Baydemir, şunları söyledi: "Başbakan eş bakanlık sistemimize atıfta bulundu. Sayın Başbakan kusuruma bakmasın sizdeki de olsa olsa şoförlük ve muavinlik sistemidir. Kim kaptan kim muavin açık şekilde görülüyor. Bizdeki eş başkanlık hiç olmazsa eşitliğin ifadesi. Sizdeki ise başka bir şey. Diyarbakır' da dolmuşlarda muavinlik uygulaması vardı. Öyle görünüyor ki bu referandum paketinde muavinlik sistemi kaldırılıyor. Bu kez böyle olmayacak. 'Hayır' çıktığında emin olun ülke kazanacak. Herkes kazanacak. Hayır çıktığında Sayın Cumhurbaşkanı kazanacak. En çok kazanan başbakan olacak belki de hayır çıktığında. Başbakan olmaya devam edecek. Hayır çıkması durumunda 2013-2014'ün müzakere ruhuna geri dönmek zorundadır. Başka seçeneğin olmadığı bir kez daha idrak edilecektir. 'Hayır'ın büyük bir hayra vesile olacağını düşünüyorum"



"BU PAKET GEMİLERİ YAKMAKTIR"

HDP Sözcüsü Baydemir, referandumda 'Evet' çıkması durumunda, çözüm sürecinin geleceğinin ne olacağı sorusunu ise şöyle yanıtladı: "Bu paket ve bu anayasal düzen, maalesef gemileri yakmaktır. 80 milyonun içinde yaşamış olduğu geminin yakılmaması batırılmaması gerektiğine inanıyoruz. Gemi batmasın diye 'hayır' da buluşalım diyoruz. Gemiler yakılmasın diye bir sözümüz var. Bir heyecanımız var. Birlikte başarabiliriz. İnşallah bu geminin batmasına yakılmasına izin vermeyeceğiz"

Haber: Nursima KESKİN / ANKARA, ()