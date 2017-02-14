DHA ANKARA- HDP'li Önder: Uzay mekiğinin kullanma kılavuzu daha anlaşılır (1)

HDP grup toplantısında konuşan Sırrı Süreyya Önder Başbakan Binali Yıldırım'ın anayasa değişikliği teklifi ve referanduma ilişkin "Siz daha sistemin adını doğru düzgün söyleyemiyorsanız halk nerden anlasın. İki gün önce Binali Bey, Antalya'da STK temsilcilerine başkanlık sistemini anlattı. Peki nasıl anlattı? Uzay mekiğinin kullanma kılavuzu ondan daha çok anlaşılır bir şey." dedi.

HDP'nin bu haftaki grup toplantısında Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder konuşma yaptı. Önder, Başbakan Binali Yıldırım'ın grup konuşmasında Aksaray halkının anayasa değişikliğine yüzde yüz evet diyeceği açıklamasını anımsatarak “Allah bir adama zeval vermeden önce aklını alırmış. Akıl başta yok. Aksaray yüzde yüz diyormuş. İki üçü puan da hayırcılara almış diyor. Ona bir halk deyişiyle cevap vereyim Binali Bey: Yüzde ısrar etme doksan da olur / insan dediğinde noksan da olur / sakın büyüklenme elde neler var / bir ben varım deme yoksan da olur. 16 Nisan günü hayır çıktığı zaman senin başbakanlığına da hayır çıkacak. Bu ülkede siz demokrasi, sandık ve seçmen iradesi olarak izah ediyorsunuz bu kampanyayı siz. Yerel seçimlerde halk yüze yakın yerel yönetimi bize teslim etti. Siz bu sonuçları halkın iradesini bir kararname ile iptal ettiniz. Sizi demokrasi anlayışınızın neresine güveneceğiz." diye konuştu.



"UZAY MEKİĞİNİN KULLANMA KILAVUZU DAHA ANLAŞILIR"

Önder, Başbakan Binali Yıldırım'ın geçtiğimiz hafta sonu Antalya'da STK temsilcilerine başkanlık sistemini anlattıklarını kaydederek şöyle konuştu: "Siz daha sistemin adını doğru düzgün söyleyemiyorsanız halk nerden anlasın. İki gün önce Binali Bey, Antalya'da STK temsilcilerine başkanlık sistemini anlattı. Peki nasıl anlattı? Uzay mekiğinin kullanma kılavuzu ondan daha çok anlaşılır bir şey. Bir şey tutturmuşlar, 'HDP hayır diyor o halde biz evet demeliyiz.' E IŞİD' de Allah'a inanıyor siz inanmaktan vaz mı geçeceksiniz? ' Hayır' a 'hayır' kampanyası düzenlendiği ilk defa bu ülkede görülüyor."

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Haber-Kamera:Ümit KOZAN-Nursima KESKİN/ ANKARA,()