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DHA ANKARA - HDP'li kadın milletvekilleri: Bu kararı tanımıyoruz

HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir, Figen Yüksekdağ'ın milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin “ Dün ki kararla birlikte yargının bağımsız olmadığı kanıtlandı. Bu kararı tanımıyoruz. Siyasetin bu basit yöntemlerle kirletilmesini...

DHA ANKARA - HDP'li kadın milletvekilleri: Bu kararı tanımıyoruz

HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir, Figen Yüksekdağ'ın milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin “ Dün ki kararla birlikte yargının bağımsız olmadığı kanıtlandı. Bu kararı tanımıyoruz. Siyasetin bu basit yöntemlerle kirletilmesini kabul etmiyoruz" dedi.

HDP'li kadın milletvekilleri parlamentoda düzenledikleri basın toplantısında HDP EŞ Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın milletvekilliğinin düşürülmesi kararını tanımadıklarını bildirdi. HDP'li Dirayet Taşdemir, "Terörist oldukları ifade edilen hakimlerin hukuksal kararlarının adil olduğunu kim ifade edebilir. Dün ki kararla birlikte yargının bağımsız olmadığı kanıtlandı. Bu kararı tanımıyoruz. Siyasetin bu basit yöntemlerle kirletilmesini kabul etmiyoruz. Yüksekdağ'ın iradesi 6 milyon insanın iradesidir. Bu iradeyi hiçbir karar ortadan kaldıramaz. Karar bir an önce geri alınmalıdır. Kadınlar bunu talep ediyor. 8 Mart yaklaşırken Yüksekdağ'a yönelen bu tasarrufu binler olarak geri çevireceğiz. Bundan sonraki süreçte benzer uygulamaların olmayacağının garantisi yok. Bunun karşısında mücadelemizi göstereceğiz" diye konuştu.



"BOZKURT İŞARETİNİ, OMURGASIZ SİYASET OLARAK YORUMLUYORUZ"



Taşdemir, Başbakan Binali Yıldırım'ın grup toplantısında bozkurt işareti yapmasının anımsatılması üzerine şöyle dedi: "Bizler bir kez daha şuna tanıklık ediyoruz. Hazin sonunu gösteriyor dün ki fotoğraf. AKP-MHP ittifakıyla bir karar verildiğini, HDP'nin yok edilmesi noktasında bir kararlaşma yaşandığın görüyoruz. Dünkü tabloyu biz omurgasız siyaset fotoğrafı olarak yorumluyoruz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Dirayet Taşdemir'in açıklaması

Haber-Kamera:Nursima KESKİN/ ANKARA,()

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