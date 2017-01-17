DHA ANKARA - HDP'li Bilgen: Milletvekillerimizi bırakın, görelim kim kimi yeniyor?

HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, anayasa değişikliği teklifinin ikinci turda kabul edilip, referanduma gidilmesi ihtimaliyle ilgili hükümete çağrıda bulunarak, "Meydan okuyoruz. Demirtaş, Yüksekdağ, Ahmet Türk sizin siyasi rakiplerinizdi. Olur da bir baskıyla, dayatmayla 330'u bulur, Meclis'ten geçirirseniz, halka gidersek açık çağrıda bulunuyoruz. Milletvekillerimizi bırakın, görelim bakalım kim kimi yeniyor?" dedi.

HDP Sözcüsü Bilgen, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu. Anayasa değişikliği teklifinin ikinci tur oylamalarında, HDP'nin tavrının 'Hayır' olacağını vurgulayan Bilgen, "Cumhurbaşkanı Parlamentonun nesinden rahatsız? Yasama faaliyetlerinden mi, denetim faaliyetlerinden mi, yasama faaliyetinin istediği hızda olmamasından mı? Zaten soru önergelerine, bakanlıkların tanıtım broşürlerini gönderiyorlar. Araştırma komisyonlarında, sadece el kaldırıp indirerek zaten engelliyorlar. Cumhurbaşkanı Meclis'ten mi rahatsız, yoksa siyasi partilerin varlığından mı rahatsız, doğrusu merak ediyoruz. Bundan sonra grup toplantıları da Cumhurbaşkanını rahatsız ederse, bir iç tüzük değişikliğiyle iptal edilir mi? Cumhurbaşkanı aslında bu paketle Meclis'ten de siyasi partilerden de rahatsızlığını ifade ediyor. Galiba şöyle diyor Cumhurbaşkanı: 4 parti fazla, 4 olmasın 2 olsun. Zaten İstekleri gerçekleşirse bu kez de 'tek parti olsun' diyecek" diye konuştu.

"PARLAMENTO DARBECİLERİN HAYALİ OLAN BİR ANAYASAYI TOPLUMA LAYIK GÖRÜYOR"

15 Temmuz darbe girişimi öncesi ve sonrası yapılanların bir 'darbe' olduğunu savunan Bilgen, şöyle konuştu:

"15 Temmuz başarılı olsaydı sizce bu ülkeden nasıl bir anayasa isterlerdi? Yurtta sulh konseyi nasıl bir hukukla nasıl bir anayasa tercih edeceklerse onu yapacaklardı. Ya tümden kapatacaklardı ya da parlamentoya baskı yapıp uygun bir anayasa yapılmasını sağlayacaklardı. Yurtta sulh konseyi nasıl bir anayasa ister ise bu meclis tam onların hayal edeceği bir anayasa yapıyor. Güya darbeyi engelledik ama parlamento darbecilerin hayali olan bir anayasayı bu topluma layık görüyor. Bu baştan aşağı yalandır. Bu baştan ayağa kandırmacadır. 15 Temmuz öncesi de bir darbedir, 15 Temmuz sonrası yapılanlar da darbedir"

"MİLLETVEKİLLERİMİZİ BIRAKIN, BAKALIM KİM KİMİ YENİYOR?"

Anayasa değişikliğine 'Hayır' diyeceklerini yineleyen HDP'li Bilgen, şöyle devam etti:

"İki partinin oy oranı yüzde 65 iken acaba evet çıkacağı konusunda niye kaygı taşıyorlar. İki partinin oy oranı yüzde 65'i buluyorken yüzde 13'ten niye korkuyorlar. Biz açık çağrıda bulunuyor, meydan okuyoruz. Demirtaş, Yüksekdağ, Ahmet Türk sizin siyasi rakiplerinizdi. Olur da bir baskıyla, dayatmayla 330'u bulur, Meclis'ten geçirirseniz, halka gidersek açık çağrıda bulunuyoruz. Milletvekillerimizi bırakın, görelim bakalım kim kimi yeniyor?"

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-HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen'in açıklamaları

Haber-Kamera: Nursima KESKİN / ANKARA, ()