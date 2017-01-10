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DHA ANKARA - HDP'li Bilgen: Demokratik bir anayasa için 'Hayır' diyeceğiz

 HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, anayasa değişikliği teklifine 'Hayır' diyeceklerini yineleyerek, "Demokratik bir anayasa için hayır diyeceğiz" dedi. HDP Sözcüsü Bilgen, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu. Bilgen,...

DHA ANKARA - HDP'li Bilgen: Demokratik bir anayasa için 'Hayır' diyeceğiz

 HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, anayasa değişikliği teklifine 'Hayır' diyeceklerini yineleyerek, "Demokratik bir anayasa için hayır diyeceğiz" dedi. HDP Sözcüsü Bilgen, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu. Bilgen, TBMM Genel Kurulu'ndaki anayasa değişikliği teklifi görüşmelerinde, tutuklu milletvekillerinin de teklifin maddelerine geçilmesinin oylamasına katılması için Meclis Başkanlığı'na başvuruda bulunduklarını söyledi.

Anayasa değişikliği teklifine 'Hayır' demelerinin nedenlerini sıralayan HDP'li Bilgen, şöyle konuştu: "Siyaset ne yazık ki güven ilişkilerinin dibe vurduğu, toplumla seçilmiş insanlar arasındaki makasın açıldığı günler yaşanıyor. Ne siyasetçi topluma güveniyor ne de toplum seçtiklerinin ülkeleri için siyaset yaptığına inanıyor. Siyasette tutarlı olmak aynı zamanda demokrasi meselesidir. Demokratik bir anayasa için 'hayır' diyeceğiz. Biz kadın eşitliği, kadın özgürlüğü için 'hayır' diyeceğiz. Emeğin keyfi biçimde gasp edilmemesi için 'hayır' diyeceğiz. Bu ülkede mal varlıkları talan edilmesin, yağmalanmasın diye 'hayır' diyeceğiz. Bizim bu hayırlarımız ülkede büyük bir hayra da vesile olacak, ülke büyük bir şerden de kurtulacak. Ama önemli olan bu ülkede yaşayanların kendi gelecekleriyle ilgili, kendi kaderleriyle ilgili seyirci olmamalarıdır. Hani ana muhalefet lideri diyor ya, 'Geçen televizyonlarınızın karşısına, izleyin bizi.' Bir adım daha ileri gitse diyecek ki, 'Çekirdeklerinizi alın, mısırlarınızı patlatın, izleyin. Parlamento ne güzel işler yapıyor. Biz ne güzel konuşuyoruz, ne kadar güzel sözler söylüyoruz.' Hayır arkadaşlar, kurtuluş burada değil. Kurtuluş izleme de seyretme de değildir"

Görüntü Dökümü:

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-HDP sözcüsü Ayhan Bilgen'in konuşması

Haber-Kamera: Nursima KESKİN / ANKARA, ()

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