DHA ANKARA- HDP'li Baydemir ve Irmak'ın milletvekillikleri Meclis Genel Kurulu'nda yapılan oylama sonucu düşürüldü 

HDP Şanlıurfa Milletvekiki Osman Baydemir ve HDP Hakkari Milletvekiki Selma Irmak’ın milletvekillikleri Meclis Genel Kurulu'nda yapılan oylama sonucu düşürüldü.
ANKARA ()
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HDP Şanlıurfa Milletvekiki Osman Baydemir ve HDP Hakkari Milletvekiki Selma Irmak’ın milletvekillikleri Meclis Genel Kurulu'nda yapılan oylama sonucu düşürüldü. ANKARA ()
19 Nisan 2018 Perşembe 15:21
HDP Şanlıurfa Milletvekiki Osman Baydemir ve HDP Hakkari Milletvekiki Selma Irmak’ın milletvekillikleri Meclis Genel Kurulu'nda yapılan oylama sonucu düşürüldü.
ANKARA ()
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