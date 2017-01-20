DHA ANKARA - HDP'li Başaran, Ankara'da gözaltına alındı

HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, Ankara'da kaldığı misafirhanede, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sabah saatlerinde gözaltına alınan HDP'li Başaran, Ankara Adliyesi'ne götürüldü.
Haber: Tahsin GÜNER / ANKARA, ()
HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, Ankara'da kaldığı misafirhanede, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sabah saatlerinde gözaltına alınan HDP'li Başaran, Ankara Adliyesi'ne götürüldü. Haber: Tahsin GÜNER / ANKARA,...
20 Ocak 2017 Cuma 09:44
HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, Ankara'da kaldığı misafirhanede, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sabah saatlerinde gözaltına alınan HDP'li Başaran, Ankara Adliyesi'ne götürüldü.
Haber: Tahsin GÜNER / ANKARA, ()
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