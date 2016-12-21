DHA ANKARA - Halep'in sesini dünyaya duyuran Bana Alabed, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda (2)

BANA'DAN ERDOĞAN'A: HALEP'TEKİ ÇOCUKLARA YARDIM ETTİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Halep'te yaşanan dramı sosyal medya üzerinden dünyaya duyuran 7 yaşındaki Halepli Bana Alabed ve ailesini Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda ağırladı.

Kabulde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Halepli Bana ve ailesi ile bir süre sohbet etti. Bana Alabed, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Halep’teki çocuklara ve savaştan kurtulmamıza yardım ettiğiniz için teşekkür ederim, sizi çok seviyorum" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Bana ve ailesi ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Doğu Halep'te yaşayan Bana ve İngilizce öğretmeni annesi Fatma Alabed, 3 ay önce Twitter’da açtıkları hesap üzerinden, dünyaya katliamın sona ermesi için harekete geçilmesi çağrısında bulunmuştu. Sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na yardım çağrısında bulunan Bana'ya, Bakan Çavuşoğlu kuşatmadaki diğer sivillerle birlikte kendisini ve ailesini güvenli şekilde kurtarma sözü vermişti. Türkiye'nin girişimleri sonucu gerçekleşen tahliyede Haleplilerle birlikte İdlip'e gelen Bana ve ailesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Ankara'ya davet edilmişti.

Görüntü Dökümü:

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-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bana Alabed ve ailesini kabul etmesi

-Konuşmalar

-Genel ve detay görüntüler

(GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ)

Haber: ANKARA, ()