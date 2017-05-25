DHA ANKARA- Hakkari Şemdinli'de 1 asker şehit oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri, Hakkari Şemdinli'de çıkan çatıymada 1 askerin olduğunu açıkladı. Çatışmada 1 teröristin öldürüldüğü belirtildi.

Hakkari Şemdinli Koçtepe bölgesinde 34’üncü Hudut Tugay Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyon esnasında teröristler ile ile çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu. Çatışma esnasında terör örgütü mensubu silahlı 1 terörist öldürüldü. Bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.

Görüntü Dökümü

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(ARŞİV)

-Operasyon bölgesinden görüntüler

Haber: ANKARA ()

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