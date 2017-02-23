DHA ANKARA- Hac kuraları yarın çekiliyor

Hac ibadetini yerine getirmek amacıyla kutsal topraklara gidecek hacı adaylarını belirlemek için yarın Türkiye Diyanet Vakfı Konferans Salonu'nda kura çekilecek.

KONTENJAN 20 BİN ARTTI

1 milyon 892 bin 724 hacı adayının heyecanlı bekleyişi yarın çekilecek kura ile sona erecek. Geçtiğimiz yıl 59 bin 200 hacı adayı kutsal topraklara giderken bu yıl 20 bin 800 hacı adayı daha kontenjana dâhil edilerek 80 bin hacı adayı kutsal topraklara gidebilecek.

KURA ÇEKİMİ YARIN

Hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklara gidecek vatandaşlar, yarın çekilecek kura ile belirlenecek. Bu yılki hac için 1 milyon 892 bin 724 kişinin katılacağı kura, saat 15.00’te Diyanet Vakfı Konferans Salonu’nda, bilgisayar ortamında, basın ve kamuoyuna açık yapılacak. Kura sonuçları aynı gün saat: 23.00’den itibaren Diyanet İşleri Başkanlığı’nın "http://hac.diyanet.gov.tr" adresinden ulaşabilecek.

KESİN KAYITLAR

Kurada ‘Kesin Kayıt Hakkı’ elde edenler, 27 Şubat – 10 Mart 2017 tarihleri arasında “Kesin Kayıt Yaptırabilirö belgesini internet ortamından veya müftülüklerden alarak kesin kayıtlarını yaptırabilecekler.

Belirlenen süre içerisinde kesin kayıt yaptırmayanların yerine, kura sırası gözetilerek 16-24 Mart 2017 tarihleri arasında dağıtılan kontenjanlar çerçevesinde kayıtlar alınacak.

ŞEHİT YAKINI VE GAZİLERİN KAYITLARI

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, 2008-2017 yıllarında hacca gitmek üzere kayıt yaptırmış tüm gazi ve şehit yakınlarını kurasız götürülmesini önermiş, Başkan Görmez'in talebi, Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu tarafından kabul edilmişti.

Buna göre, şehitlik ve gazilik belgelerini ibraz eden, şehitlerin anne, baba, eş ve evlenmemiş çocukları ile gazi ve eşleri, hac müracaatı için gerekli şartları yerine getirerek

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI ORGANİZASYONUYLA HACCA GÖTÜRÜLECEK.

Geçtiğimiz yıl yaklaşık 750 gazi ve şahit yakını kutsal topraklara giderken bu yıl bu rakam kayıt yaptıran ve kaydını yenileyenlerle birlikte yaklaşık 4 bin 500’ü bulacak.

2017 yılı Haccına müracaat eden; Şehit yakını (anne, baba, eş ve evlenmemiş çocukları) ve Gazilerin (kendisi ve eşi) kayıtları ise 16-24 Mart 2017 tarihleri arasında konaklama türüne ait hac ücretini yatırmaları şartıyla İl Müftülüklerinde yapılacak.

GİDİŞ VE DÖNÜŞ TARİHLERİ

Hac çıkışları 31 Temmuz-26 Ağustos; dönüşleri ise 05 Eylül-30 Eylül 2017 tarihleri arasında yapılacak.

KONAKLAMA ÜCRETLERİ

Hac Kesin Kayıt işlemleri ve Hac Konaklama ücretleri ile ilgili detaylı açıklama ilerleyen zamanlarda açıklanacak.

131 BİN ARTTI

Geçen yıl hac kurasına 1 milyon 760 bin 751 kişi katılmıştı. Bu yıl kuraya katılacak kişi sayısı 131 bin 973 artarak 1 milyon 892 bin 724 olarak kayıtlara geçti.

Ayrıca, Diyanet İşleri Başkanlığı, hacı adaylarının yolculuk öncesi manen ve ruhen hazırlanması gerektiği bilinciyle, il ve ilçe müftülüklerince Nisan ayından son çıkış gününe kadar eğitim ve seminerler düzenleyecek.

Haber: ANKARA ()