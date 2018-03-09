DHA ANKARA- Gürsel Tekin: İstanbul'da askeri alan ve mezarlık dışında yeşil alan kalmamıştır 

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin İstanbul'da yeşil alanlarla ilgili ihalelerin derhal iptal edilmesi gerektiğini söyleyerek "İstanbul ve İstanbul'a benzer büyükşehirlere baktığınızda, hava haritasındaki yeşil alanları görebiliyorsunuz; askeri ve mezarlık alanları. Başka yeşil alan kalmamıştır" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'a ihanet ettiğini söylediğini, Başbakan Binali Yıldırım'ın, dikey yapılaşmalar olmayacağını açıkladığını, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin ise imar hırsızlıklarına izin vermeyeceği yönündeki sözlerini anımsattı. Tüm bu açıklamalara rağmen ihanetin hızla devam ettiğini kaydeden Gürsel Tekin, Tuzla'dan Tekirdağ'a kadar neredeyse boş alanın kalmadığını, İstanbul'un akciğeri olan yerlerin satışa çıkarıldığını savundu. Marmara Üniversitesinin, yüksek imar uygulamalarıyla satışa çıkarıldığını bildiren Gürsel Tekin şöyle konuştu: "İyi polis, kötü polisi mi oynuyorsunuz? İstanbul ve İstanbul'a benzer büyükşehirlere baktığınızda, hava haritasındaki yeşil alanları görebiliyorsunuz; askeri ve mezarlık alanları. Başka yeşil alan kalmamıştır. Şimdi askeri alanlar imara açıldı. Şişli'nin göbeğinde, bir tek kamu olanı var nefes alabileceğiniz, burayı da satışa, imara çıkarmışlar. Sadece bunlar değil, yüzlerce yer gösterebilirim. Florya Polis Okulu, bölgede tek kalmış kamu alanlarından biri. Burayı da imara açmışlar. İstanbul halkı adına sesleniyorum; Sayın Erdoğan, siz eski belediye başkanısınız, ricam, kendi döneminizdeki '100000 ölçekli planı' ve bugünkü planı önünüze aldığınızda, 3 bin yıllık İstanbul tarihinde gelmiş geçmiş bütün olumsuzlara bakın, hiç kimse bu dönem kadar ihanet etmiş değildir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının listesinde olan, İstanbullunun hava aldığı, çocuklarının oyun oynayabildiği yeşil alanlarla ilgili ihalelerin derhal iptal edilmesini bekliyoruz."

"SAYIN ERDOĞAN'IN, GECİKMELİ DE OLSA BU MESELEYE PARMAK BASMASINI ÖNEMSİYORUM"

Gürsel Tekin bir gazetecinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'İslam'ın güncellenmesi gerektiği' şeklindeki sözlerini anımsatması üzerine şöyle dedi: "Neden bunlar oluyor? Sorun, en kutsal değerlerimizde değil, sorun siyasette. Laiklik ilkesinin temel nedeni, en kutsal değerleri korumak için konulmuştur. Siyaset alanı ile bu kutsal alanı ayrı alana oturtamazsanız, ciddi sorun yaşarsınız. Sayın Erdoğan'ın, gecikmeli de olsa bu meseleye parmak basmasını önemsiyorum. Kutsal değerlerin temsiliyeti, siyasetin dışında tutulmalı. Cumhurbaşkanı, 'Ey Diyanet İşleri' diyor. Diyanet İşlerinin yapabileceği bir şey yok. Bu alanı siyaset açmış, siyasetin kullandığı alandır. Siyaset ile dini ayrı tutabilirsek, laiklik ilkesini işletebilirsek, bu meselelerle karşı karşıya kalmayız."

Görüntü dökümü

-Gürsel Tekin'in konuşamsı

-Detaylar

Nursima KESKİN/ ANKARA,()



