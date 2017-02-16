DHA ANKARA- Gürbulak'ta 600 kilogram eroin ele geçirdi

İran'dan Bulgaristan'a geçmek üzere Gürbulak Gümrük Sahası'na giriş yapan bir Tır'da yapılan aramada 600 kilogram eroin ele geçirildi.

Sürücülüğünü İran uyruklu M.K.'nın yaptığı bir Tır, İran’dan Bulgaristan’a geçmek üzere Gürbulak Gümrük Sahasına giriş yaptı. Tır'da yüklü eşyanın, boya ve kağıt yapımında veya sondaj malzemesi olarak kullanılan “barit tozuö olduğunu beyan eden M.K., gümrük muhafaza ekiplerinde oluşan şüphe üzerine X-ray taramasına sevk edildi.

Taramaya ilişkin görüntülerin analiz edilmesi sonucu, Tır’ın belirli bölgelerinde şüpheli yoğunluk tespit eden ekipler, araç içerisindeki eşyanın fiziki incelemesinin yapılmasına karar verdi ve aracı arama hangarına aldı.

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X-ray taramasından sonra, Tır dorsesi açılarak Narkotik Dedektör Köpekler Maddox ve Lora ile ikincil bir inceleme yapıldı. Maddox ve Lora’nın şüpheli yoğunluk tespit edilen bölgede bulunan paletlere aşırı tepki vermesi üzerine paletler açıldı. Yapılan incelemede, paletler içerisinde, beyaz renkli ve açık kahverengi olmak üzere iki farklı cins toz madde ile karşılaşıldı. Maddelerden alınan numunelerin analizi sonucunda, beyaz toz formundaki maddenin içerisinde, beyan edilen yük olan barit tozunun hammaddesinin (baryum sülfat) bulunduğu anlaşıldı. Ancak, açık kahverengi maddeyi analiz eden ekipler, cihazın eroin uyarısı verdiğini gördü.

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Yapılan inceleme neticesinde, ele geçirilen eroinin 600 kilo, piyasa değerinin ise yaklaşık 60 milyon TL olduğu tespit edildi. Olayla ilişkisi olduğu düşünülen şüpheli M.K. adli makamlara sevk edilirken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Olay, bu yıl içerisinde Gümrük Muhafaza Ekiplerince ortaya çıkarılan değer ve miktar bakımından en yüksek kaçakçılık girişimi olarak kayıtlara geçti.

Görüntü Dökümü

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-Yapılan arama

-ele geçirilen eroin

Haber: ANKARA ()

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