DHA ANKARA - Gümrük Bakanı Tüfenkci: Merkez Bankasının yaptığı müdahaleler yerinde

GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, döviz artışına ilişkin "Merkez Bankamız yerinde izlediği için yerinde müdahalelerle süreci yöneteceğine inanıyorum. Merkez Bankasının yaptığı müdahaleler yerinde" dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Parlamento Muhabirleri Derneği'ni (PMD) ziyaret etti. PMD Başkanı Göksel Bozkurt ve muhabirlerin, Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayan Bakan Tüfenkci, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Tüfenkci, doların artışına yönelik şöyle konuştu: "Bunun çeşitli nedenleri, yurt içi ve yurt dışı kaynaklı nedenleri var. Merkez Bankamız yerinde izlediği için yerinde müdahalelerle süreci yöneteceğine inanıyorum. Merkez Bankasının yaptığı müdahaleler yerinde. Bu işi Hükümetten çok Merkez Bankasının inisiyatifine ve izlemesine bırakmak. Geçtiğimiz günlerde Başbakanımız, daha çok reel sektörün ve piyasaların iyileştirilmesine yönelik tedbirler açıklamıştı. Anayasa dolayısıyla ara verilen torba yasada, aldığımız ekonomik tedbirlerin hayata geçirilmesi noktasında yasal düzenlemeler var. İnşallah onu hızlı bir şekilde hayata geçireceğiz"



"YURT DIŞI BAĞLANTILI OLARAK DÖVİZ ÜZERİNDEN OYUNLARA YÖNELİK HAREKETLERİ GÖZLEMLEYEBİLİYORUZ"

Dolar'ın anayasa görüşmelerinden sonra hızla artması üzerinden bunun bilinçli bir artış olup olmadığı sorulan Bakan Tüfenkci, "Özellikle yurt dışı bağlantılı olarak, döviz üzerinden birtakım yaptırımlara veya oyunlara yönelik hareketler olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Çünkü, reel anlamda çok ciddi karşılığı olmayan birtakım hareketleri gözlemliyoruz ama illa da yurt dışı diyebileceğimiz net bir yargımız yok. Dünya piyasalarından ve Türkiye'nin şartlarından öte manipüle edilme noktasında birtakım girişimler olduğunu zaten görüyoruz" diye konuştu.



"ARTIK HER ÖNÜNE GELEN ARABA ALIM SATIMI YAPAMAYACAK"

İkinci el otomobil piyasasının düzenlenmesi ile ilgili bir soruya ise Tüfenkci, şu yanıtı verdi: "Artık her önüne gelenin, öğretmen, doktor veya başka bir meslek sahibinin, araba alım satımı noktasında tek başına yetkili olmasını istemiyoruz. Belirli kriterleri taşıyan galericiler tarafından yapılmasını uygun görüyoruz"



"DÖVİZDEKİ HAREKETLİLİKLERİN FAİZİ YÜKSELTMEYE YÖNELİK OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ"

Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında, faiz artırımına gidilip gidilmeyeceğinin sorulması üzerine Bakan Tüfenkci, "Prensip olarak ben de faiz artırımına karşı birisiyim. Özellikle Bakan olarak, ticaret ve yatırımın önündeki engellerden birisinin de yüksek faiz olduğunu düşünenlerdenim. Dövizdeki hareketliliklerin de faizi yükseltmeye yönelik olduğunu düşünüyoruz. Merkez Bankası faiz artırımını gerekli görüyorsa zaten bununla ilgili bir kısıt yok, Merkez Bankası kendi karar mekanizmaları içerisinde kararını alır" diye yanıt verdi.



Görüntü Dökümü:

------------------------------

-Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin ziyaretinden görüntüler

-Bakan Tüfenkci'nin açıklamaları

Haber-Kamera: Nursima KESKİN / ANKARA, ()