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DHA ANKARA - Gülmen ve Özakça'nın açlık grevine destek verenlere polis müdahalesi; 11 gözaltı

ANKARA'da açlık grevini sürdürürken, gözaltına alınan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'ya destek olmak için Yüksel Caddesi'nde toplanan gruba polis müdahale etti, 4'ü kadın 11 kişi gözaltına alındı.  Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında...

DHA ANKARA - Gülmen ve Özakça'nın açlık grevine destek verenlere polis müdahalesi; 11 gözaltı

ANKARA'da açlık grevini sürdürürken, gözaltına alınan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'ya destek olmak için Yüksel Caddesi'nde toplanan gruba polis müdahale etti, 4'ü kadın 11 kişi gözaltına alındı. 
Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edildikleri işlerine dönmek için açlık grevi yapan araştırma görevlisi Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça'nın, terörle mücadele ekiplerinin evlerine baskın yaparak, gözaltına alınmalarını protesto etmek için bir araya gelen gruba polis müdahale etti. Ankara'nın Çankaya İlçesi'ndeki Yüksel Caddesi'nde, protesto için bir araya gelen gruptan 4'ü kadın 11 kişi gözaltına alındı. Polis ekipleri, alana kimseyi yaklaştırmazken, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağababa, CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi ile HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar da İnsan Hakları Heykeli önünde oturma eylemi başlattı.  

Görüntü Dökümü:
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-Gözaltı anlarından görüntüler
-Polis ekiplerinin görüntüsü
-Protesto için toplanan grubun görüntüsü
-Polisin müdahalesinden görüntü
-Detaylar

(GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ)

Haber: Muhammet BAYRAM / ANKARA, ()

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