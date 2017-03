DHA ANKARA - Gökçek'ten Asbestle ilgili mahkeme kakarına tepki

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Maltepe Havagazı Fabrikası'ndaki asbest söküm çalışmalarının; Ankara Tabip Odası, Kimya Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası'nın Ankara Bölge İdare Mahkemesi'ne başvurusu üzerene verilen yürütmeyi durdurma kararına, Twitter adresinden tepki gösterdi. Gökçek, "Mimarlar Odası ve CHP Milletvekilleri yalan söyleyerek, etrafa asbest yayıldığını ifade ediyorlar. Amaç panik meydana getirmek. Suç uydurmanın cezası da kanunda çok açık. Yargıda hesap vereceksiniz odalar. Hazırlanın. Peşinizi bırakmayız" dedi.

Söküm çalışmalarının yapıldığı alanın Havagazı Fabrikası olmadığını, elektrik üreten santral bölümünün olduğunu belirten Başkan Gökçek, bu binada bulunan asbestin çevreye yayılmaması için biran önce yıkılması gerektiğini söyledi. Başkan Gökçek, açıklamasında meslek odalarının ve bazı milletvekillerinin halka yanlış beyanlarla panik ortamı oluşturduklarını vurgularken, “zeka küpü odalar ve Mv'leri insanlarda inanılmaz panik meydana getirdiler... Bir okul Md ve bazı öğretmenler velileri kışkırtılar. Veliler çocuklarını okula göndermediler... Peki soru? Madem burası bu kadar asbest ihtiva ediyor, bugüne kadar çocuklarınız ne soludu?. İşin aslı ne? Burada eskiden havagazı değil, elektrik üreten santral vardı. Buharlı su borularında da zamanla asbest birikmişti. Yapılan araştırmalarda bu binanın etrafa asbest lifleri yaymaması için bir an önce buradan kaldırılması gerekiyordu. Bakanlıkla ve Kültür Tabiat Varlıkları Kurulları ile gerekli yazışmalar yapıldı ve buranın kaldırılmasına karar verildi" tweetlerini paylaştı.

AMAÇ PANİK MEYDANA GETİRMEK

Mimarlar Odası ve CHP milletvekilleriNİN yalan söyleyip, etrafa asbest yayıldığını ifade ettiklerini, "Amaç, panik meydana getirmek' diyen Başkan Gökçek, insanları yanlış beyanlarla panik yaratan eylemlere sürüklemenin cezasının olduğunu da kaydetti. Başkan Gökçek, "Asbest ile ilgili binada şu anda en ufak bir işlem yapılmadı... Yıkılan enkazlar içinde hiçbir boru olmayan yandaki binanın molozları... İnsanları yalan söyleyerek paniğe sevk eden Odalar mahkemede hesap vereceklerö şeklindeki tweetlerini takipçileriyle paylaşan Başkan Gökçek, korku ve panik yaratmak amacıyla yapılan eylemin cezasının 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası olduğunu açıkladı.

Başkan Gökçek ayrıca, “Suç uydurmanın cezası da kanunda çok açık. Yargıda hesap vereceksiniz odalar… Hazırlanın. Peşinizi bırakmayız. Mimarlar Odası gerçek dışı beyanla panik yaptırıyor. Çok ağır cezası olacak" dedi.

MAHKEMEDE HESAP VERECEKLER

'Asbest tehlikesi varsa, yapılan işlem durdurularak asbest yayılmasına yardımcı olunmuyor mu?' sorusu da yönelten Başkan Gökçek, tweetlerinde 'mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı aldılar... Şimdi soru; burada tehlikeli bir durum yoksa neden durdurma kararı veriliyor? Yok, asbest tehlikesi varsa, yapılan işlem durdurularak asbest yayılmasına yardımcı olunmuyor mu? Bu durumda Mimarlar Odası ve kararı veren yargının sorumluluğu ne olacak? İtiraz ediyoruz... Umarım en kısa zamanda düzelir" dedi.

Başkan Gökçek, "Son söz... Asbestle ilgili sorun yok... Odalar ve CHP halk arasında panik yapmak istiyor… İnanmayınız… Mahkeme de hesap verecekler' tweetini paylaştı. Başkan Gökçek, Ankara Tabip Odası, Kimya Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası'nın başvurusuyla Ankara Bölge İdare Mahkemesi'nin yürütmeyi durdurma kararı vermesiyle ilgili şu tweeteri attı:

'-Dün Mimarlar Odası, Tabipler Odası, CHP Mv Murat Emir, MHP Mv Erkan Haberal ve HDP Mv Ertuğrul Kürkçü'nün show günüydü. -Neymiş? Havagazı Fabrikası sökülüyormuş, herkes asbest soluyup kanser olacakmış... Peki, burası kalkmazsa asbest solumazlar mı?

- Bu zeka küpü odalar ve Mv'leri insanlarda inanılmaz panik meydana getirdiler... Bir okul Md ve bazı öğretmenler, velileri kışkırtılar...

- Veliler çocuklarını okula göndermediler... Peki soru? Madem burası bu kadar asbest ihtiva ediyor, bugüne kadar çocuklarınız ne soludu?

- İşin aslı ne? Burada eskiden havagazı değil, elektrik üreten santral vardı. Buharlı su borularında da zamanla asbest birikmişti.

- Yapılan araştırmalarda bu binanın etrafa asbest lifleri yaymaması için bir an önce buradan kaldırılması gerekiyordu.

- Bakanlıkla ve Kültür Tabiat Varlıkları Kurulları ile gerekli yazışmalar yapıldı ve buranın kaldırılmasına karar verildi.

- Kaldırmak için asbest imha işinde uzman olan firmaların katılabileceği ihale yapıldı. 5 firma katıldı ve uzman bir firma ihaleyi aldı.

- İhaleyi alan firma işin başına Türkiye'nin asbest konusunda en önemli uzmanlarından biri olan Rahmi Baysal'ı getirdi. Baysal'ın portföyü.

- Yapılacak iş bilimsel çalışmayla neticelendirilecek... İşte işin yöntemi….

- Evet yöntem böyle olacak...

- Bu tedbirler alınıyor mu evet alınıyor... Önce işlem yapılacak bina naylonlarla sızdırmazlık yapılarak sıcak yapıştırma yöntemiyle bohça gibi sarılıyor... Ve işlem sırasında en ufak bir asbest lifinin dışarıya sızması engelleniyor.

- Borular özel kıyafetli uzman elamanlarca kesiliyor ve naylonlara sarılarak özel araçlarla İzmit'te imha tesislerine gönderiliyor...

- Mimarlar Odası ve CHP milletvekilleri yalan söyleyerek, etrafa asbest yayıldığını ifade ediyorlar... Amaç panik meydana getirmek...

- Asbest ile ilgili binada şu anda en ufak bir işlem yapılmadı... Yıkılan enkazlar içinde hiçbir boru olmayan yandaki binanın molozları...

- İnsanları yalan söyleyerek paniğe sevk eden Odalar mahkemede hesap verecekler. Korku ve panik yaratmak amacıyla yapılan eylemin cezası...

- Odalar ve Mv'leri bana ve Belediye'ye iftira attılar. Suç uydurup hakkımızda soruşturma açılmasını temin etmek istediler. İşte cezası….

- Suç uydurmanın cezası da kanunda çok açık... Yargıda hesap vereceksiniz odalar… Hazırlanın. Peşinizi bırakmayız.

- Mimarlar Odası gerçek dışı beyanla panik yaptırıyor. Çok ağır cezası olacak...

- Bu arada mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı aldılar... Şimdi soru; burada tehlikeli bir durum yoksa neden durdurma kararı veriliyor?

- Yok, asbest tehlikesi varsa, yapılan işlem durdurularak asbest yayılmasına yardımcı olunmuyor mu?

- Bu durumda Mimarlar Odası ve kararı veren yargının sorumluluğu ne olacak? İtiraz ediyoruz... Umarım en kısa zamanda düzelir...

- Son söz... Asbestle ilgili sorun yok... Odalar ve CHP halk arasında panik yapmak istiyor… İnanmayınız… Mahkeme de hesap verecekler..."

Twitter'de bir takipçisinin sökülecek alandaki asbest miktarının 350 ton olduğuna ilişkin iddialarına da cevap veren Başkan Gökçek, "350 ton asbest dünyayı öldürür. Saçmalamayın. Bir an için doğru kabul edin, o takdirde asbestin kaldırılması gerekmez mi? Lütfen mantıklı ol" tweetini attı.

Haber: ANKARA, ()-