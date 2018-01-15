DHA ANKARA Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar Belçika'ya gitti

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın 15-17 Ocak tarihleri arasında icra edilecek NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere Belçika'ya gittiğini duyurdu.
Haber:ANKARA,(
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın 15-17 Ocak tarihleri arasında icra edilecek NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere Belçika'ya gittiğini duyurdu. Haber:ANKARA,(
15 Ocak 2018 Pazartesi 20:08
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın 15-17 Ocak tarihleri arasında icra edilecek NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere Belçika'ya gittiğini duyurdu.
Haber:ANKARA,(
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