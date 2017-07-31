DHA ANKARA - Geleceğin mimarları 'Sonsuz Şükran Köyü'nde

TÜRKİYE'nin çeşitli üniversitelerinin mimarlık fakültesi öğrencileri, kerpiç evlerden oluşan 'Sonsuz Şükran Köyü'nü ziyaret etti. Öğrenciler, ziyaret kapsamında Anadolu'ya ait olan ve 9 bin yıl önceye uzanan kerpiç evleri inceledi.

Mimarlık fakültesi öğrencileri, sanatçı ve kültür adamlarının yaklaşık 10 yıl önce Konya'nın Hüyük İlçesi'nde kurduğu sanat köyü 'Sonsuz Şükran'da kerpiç evlerle ilgili bilgi alırken, sanatçı Bayhan'ın söylediği 'Kerpiç kerpiç üstüne' türküsü eşliğinde evlerin 9 bin yıllık hikayesini dinledi. Geleceğin mimarlarını 'Sonsuz Şükran Köyü'nün kurucusu ve yönetmen Mehmet Taşdiken ağırladı. Taşdiken, kerpiç evlerin Çatalhöyük'ten 'Sonsuz Şükran Köyü'ne uzanan macerasını anlatırken, köyün modernleşmenin getirdiği tüm bozulmalar karşısında sanat ve kültür adamlarının inisiyatifiyle kurulduğunu söyledi.

MİMAR ADAYLARI 'DÖRT UYGARLIK' ÇEŞMESİNDEN SU İÇTİ

Resim ve heykel atölyelerinin olduğu köyde, festivaller ve gösteriler düzenlendi. Yazarlar ve gazetecilerin çalışma alanlarının bulunduğu köyde, arkeologların bölgeyle ilgili çeşitli etkinlikler yapabildiği özel faaliyetler de gerçekleştirildi. Selçuk Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nin yaz okulu etkinliği nedeniyle bir araya gelen 50 mimar adayı, bizzat köyün sanatçılarının eseri olan 'Dört Uygarlık' çeşmesinden su içti. Öğrenciler, kerpiç evlerin içini gezerken, sanatçıların eserlerini de inceledi. Geleceğin mimarları, günü sanatçı Bayhan'ın mini konseriyle tamamladı. Şarkılara eşlik eden öğrenciler, günün stresini attı. Bayhan, 'Kerpiç kerpiç üstüne kurdum binayı' türküsünü söyleyerek, günün anlamına uygun bir eserle öğrencileri coşturdu.

Öte yandan geleceğin mimarlarıyla 'Sonsuz Şükran Köyü' iş birliğinin önümüzdeki aylarda da düzenlenecek ortak çalıştaylarla devam edeceği belirtildi. 'Anadolu'ya Şükran Buluşmaları'nın ise yine aynı mekanda 7-11 Eylül tarihleri arasında gerçekleşeceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-'Sonsuz Şükran Köyü'nden görüntüler

-Kerpiç evlerden görüntü

-Evlerin içinden görüntü

-Öğrencilerin evleri gezmesi

-Öğrencilerden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber: ANKARA, ()