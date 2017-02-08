DHA ANKARA - Gar katliamı davasında ağlatan ifade

ANKARA Garı'nda 10 Ekim 2015'te IŞİD saldırısı sonucu 102 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin, 36 sanığın yargılandığı davada, saldırıda Makine Mühendisliği Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki oğlu Gökhan Akman'ı kaybeden Mevlüt Akman'ın ifadeleri salondakileri ağlattı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma, dünkü oturumda çıkan olaylar nedeniyle yoğun güvenlik önlemleri altında başladı. Müşteki ifadelerinin alınmasıyla devam eden duruşmada, bugün herhangi bir gerginlik yaşanmazken, duruşma boyunca salondakiler gözyaşlarını tutamadı. Saldırıda oğlunu kaybeden Mevlüt Akman'ın, "Ben bugün ilk kez sevindim, mutlu oldum. Biraz önce söz alan arkadaşımız 'yaralandığımda hiç acı hissetmedim' dedi. Bunu duyunca sevindim. En azından oğlum ölürken acı çekmemiş diye" dedi. Akman'ın bu beyanları sırasında salonda bulunan çok sayıda kişi hıçkırarak ağladı.

'O TABUTTA BENİM UMUTLARIM VARDI'

Kapıcılık yaptığını belirten Akman, "Ben kimseye muhtaç olmadan kapıcılık yaparak çocuklarımı okuttum. Oğlum makine mühendisi olacaktı. O bizim umudumuzdu, ailemizin umuduydu. O gün barış istemek için Ankara'ya geldi. Ben oğlumun cenazesini aldım, tabutun içine koydum. Memlekete doğru yola çıktık. O tabutta benim umutlarım vardı" dedi.

'BİZE TERÖRİST DİYEN POLİSLE KONUŞMAK İSTİYORUM'

Akman, dünkü oturumda çıkan olaylar sırasında bir polis memurunun ailelere dönerek, 'hepiniz teröristsiniz' dediğini iddia ederek, "Ben ve eşim yaşamımız boyunca çocuklarımızı okutmak için çalıştık. Hiç kimsenin kötülüğünü istemedik. Bugüne kadar hiç mahkeme salonuna girmedim. Bu polis bizi nerden tanıyor da terörist diyor. Benim oğlumu tanıyor muydu? O'nun nasıl bir insan olduğunu biliyor muydu? Neden tanımadığı insanlara terörist diyor. Önyargılı olmasın. Ben bu polisten de şikayetçiyim. O polis memuruyla konuşmak istiyorum" dedi.

MÜŞTEKİLER AYNI SORUYU SORDU

Duruşmada yaklaşık 25 müşteki dinlendi. Müştekiler patlama anında yaşadıklarını anlattıktan sonra adalet taleplerini dile getirdiler. Patlama sonrası yaralılara geç müdahale edildiğini, polisin biber gazı sıkarak ve olay yerine gelen ambulansları alana sokmayarak yaralılara müdahaleyi geciktirdiğini ve ölü sayısının bu neden arttığını dile getiren müştekilerden bazıları, "Polis o gün neden biber gazı sıktı. Soruşturma sonrası hazırlanan iddianameye bu olay neden girmedi" diye sordu.

Duruşma yarın müşteki beyanlarıyla devam edecek.

-Genel - Türkiye-Ankara - Özkan ARSLAN