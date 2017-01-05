DHA ANKARA - Fırat Kalkanı şehidi Astsubay Şimşek, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı (2)

EL BAB ŞEHİDİ, BABASINA SURİYE’YE GİTTİĞİNİ SÖYLEYEMEMİŞ

FIRAT Kalkanı Harekatı kapsamında yürütülen El Bab operasyonunda şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş 24 yaşındaki Hamza Şimşek’in, babası Mustafa Şimşek’e Suriye’ye gittiğini saklayarak, Bursa’ya rütbe büyütmek için görevli gittiğini söyleyebildiği öğrenildi.



Suriye'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda, terör örgütü DEAŞ'ın havan mermisiyle düzenlediği saldırıda şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Şimşek için Ankara'daki Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde öğle namazı sonrasında tören düzenlendi. Törene; Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başbakan eski Yardımcısı Ali Babacan, milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende şehidin annesi Nazife, babası Mustafa, kardeşleri Üzeyir, Habibe ve Sibel Şimşek ayakta durmakta zorluk çekti.

Şehit Astsubay Şimşek'in Türk bayrağına sarılı naaşı, top arabasına taşınırken, şehidin annesi ve kız kardeşleri gözyaşı döktü.

Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Hamza Şimşek’in cenazesi, babasının da muhtarlık yaptığı Çankaya İlçesi'ne bağlı Kömürcü Mahallesi'ndeki mezarlığa defnedildi.

(GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ)

Haber: Ümit KOZAN-Tahsin GÜNER / ANKARA, ()