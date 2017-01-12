DHA ANKARA - 'Fırat Kalkanı Harekâtı'ndan yeni görüntüler

BU ÇOCUKLAR İÇİN BURADAYIM GERİSİ UMURUMDA DEĞİL'

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından 24 Ağustos 2016 tarihinde başlatılan 'Fırat Kalkanı Harekâtı' kapsamında El Bab bölgesinin ele geçirilmesine ilişkin yürütülen operasyonların yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; El Bab bölgesine yapılan askeri sevkiyat, bölgede yaşayan başta çocuklar olmak üzere sivil halkın Türk askerlerini selamlaması ve Fırtına obüslerinin DEAŞ hedeflerine atış yapması yer alıyor.

Fırat Kalkanı Harekâtı, 142. Gününe girerken El Bab bölgesinde çekilen yeni görüntüler ortaya çıktı. Bölgeye yapılan askeri sevkiyat sırasında araç içerisinden çekilmiş görüntülerde bölgede yaşayan sivil halkın günlük yaşamlarına devam ettiği görülürken çocukların Türk askerlerini selamlaması yer aldı. Öte yandan bazı çocukların ise sokaklarda ateş yakarak ısınmaya çalışması görüntülere yansıdı.

'BU ÇOCUKLAR İÇİN BURADAYIM GERİSİ UMRUMDA DEĞİL'

Harekâtı'ta görevli bir Türk askeri tarafından çekildiği belirtilen ve bir sosyal paylaşım sitesi hesabından paylaşılan görüntülere ilişkin 'Buralar şimdi az da olsa huzurlu ve çocuklar oyun oynayabiliyorlar. Bizleri gördüklerinde mutluluk yüzlerinden okunuyor. Hepsi el sallıyor ve bizleri selamlıyor. Küçücük yüreklerden kocaman güzellikler görmek bizi mutlu ediyor. Ben bu çocuklar için buradayım, gerisi umurumda değil' şeklinde bir not yazıldığı görüldü.

FIRTINA OBÜSLERİNİN DEAŞ HEDEFLERİNE ATIŞ YAPMA ANI

El Bab bölgesinde çekilen görüntülerin bir başka bölümünde ise harekât kapsamında bölgede konuşlu olan Fırtına obüslerinin tespit edilen DEAŞ hedeflerine atış yapması yer aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-El Bab bölgesinden görüntü

-Askeri sevkiyattan görüntü

-Bölgedeki sivil halkın görüntüsü

-Çocukların askerleri selamlaması

-Fırtına obüslerinin DEAŞ hedeflerine atış yapma anı

ANKARA,()