DHA ANKARA - Filistinlilere ait evlerin İsrail tarafından yakılmasına Dışişleri'nden tepki

FİLİSTİN'de İsrail tarafından işgal altındaki topraklarında Filistinlilere ait bazı evlerin İsrail tarafından yıkılmasına Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki geldi. Dışişleri'nden yapılan yazılı açıklamada “İsrail'in bölgede gerilimi arttıran ve iki devletli çözüm vizyonunu tahrip eden hukuk dışı faaliyetlere biran evvel son vermesi elzemdir" denildi. Dışişleri açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"İsrail'in işgal altında tuttuğu Filistin topraklarında Abu Nuwwar Bedevi topluluğuna ait evleri yıkmasını ve Han el- Ahmar Bedevi Bölgesi'nde yıkım çalışmalarına başlamasını şiddetle kınıyoruz.

İsrail makamları tarafından fütursuzca sürdürülen bu eylemler, birleşik ve bağımsız Filistin Devleti perspektifini risk altına sokmaktadır.

İsrail'in bölgede gerilimi arttıran ve iki devletli çözüm vizyonunu tahrip eden hukuk dışı faaliyetlere biran evvel son vermesi elzemdir."

Haber: ANKARA,()