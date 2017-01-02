ANKARA, () CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, bu akşam Ürdün Kralı 2. Abdullah, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynakları Ürdün Kralı 2. Abdullah, Filistin Devlet Başkanı Abbas ve Yunanistan Cumhurbaşkanı Pavlopulos'un İstanbul'daki terör saldırısı nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve onun şahsında tüm Türk halkına taziyelerini ilettiklerini belirtti. Saldırıyı kınayan her üç liderin de, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkiye'nin yanında olduklarını vurguladıkları kaydedildi.
DHA ANKARA - Filistin, Yunanistan ve Ürdün liderlerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye telefonu
ANKARA, () CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, bu akşam Ürdün Kralı 2. Abdullah, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynakları Ürdün Kralı 2. Abdullah,...
02 Ocak 2017 Pazartesi 23:53
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.